Sanjate o glumačkoj karijeri na 'daskama koje život znače'? Pridružite se jaskanskom Kazalištu Škrabe

Jaskansko Kazalište Škrabe poziva nove glumice i glumce u dobi od pet do 18 godina da dođu i postanu članovi velike kazališne obitelji. Tako će se pridružiti veseloj ekipi zaslužnoj za predstave "Tiha noć…", "Robin Hood", "101 dalmatiner", "Zemlja Čudesa", "Knjiga o džungli", "Mary Poppins", "Oko jedne hiže" te brojne druge kazališne hitove. Svi zainteresirani mogu se Kazalištu priključiti do kraja siječnja u terminima satova glume i proba, odnosno srijedom i četvrtkom od 19 do 21 sat u Domu kulture Jastrebarsko (Ante i Davida Starčevića 1). Sve dodatne informacije mogu se saznati na e-mail adresi kazaliste.skrabe@gmail.com te preko službenih Facebook i Instagram stranica Kazališta Škrabe.

U sezoni 2024/2025. kazalištarci pripremaju premijerne izvedbe novih predstava "Skriveno blago podgorskog dvorca" i "Fine strine iz Mladine", ali i daljnje igranje hit-predstave "Robin Hood". Jaskanski kazalištarci, među kojima su i glumice i glumci iz Zagreba, Karlovca, Ozlja, Krašića, Klinča Sela, Samobora, Svete Nedelje i Draganića, u ožujku održat će u Jastrebarskom i tradicionalni Kazališni Bal pod maskama. Brojni ansambl Kazališta Škrabe priprema i gostovanja svojih predstava izvan Jastrebarskog, a ove sezone već su nastupili na predstavljanju knjige "(Ne)tolerantne komedije" Nine Škrabea i božićnom poetsko-glazbenom programu "Hote o ljudi sim" te održali hvaljenu i odlično posjećenu predstavu "Božićna prskalica".

U jesen 2024. kazalištarce su posjetili mališani Montessori odgojne skupine "Elmeri" Dječjeg vrtića "Radost" iz Jastrebarskog. Uz pomoć svojih teta, voditeljica odgojne skupine Mihaele Pustaj i Maje Sabadi, "Elmeri" su se spremali za posjet kazalištu čitajući slikovnicu i crtajući likove iz "101. dalmatinera" na čiju temu je Kazalište Škrabe odigralo čak 21 izvedbu svoje hit-predstave. "Elmeri" su u kazalištu mogli saznati sve o kazalištu, tonu, rasvjeti, šaptačima, garderobi, scenografiji, šminki i kostimima, a dobili su i priliku isprobati kostime svojih omiljenih likova iz "101 dalmatinera".

Osnivač jaskanskog Kazališta Nino Škrabe već 57 godina kroz rad u svom rodnom gradu Jastrebarskom promiče kulturu i kazališnu umjetnost jaskanskim krajem, županijom, državom, ali i u inozemstvu. Kroz njegovo Kazalište do sada je prošlo više od tri tisuće članova. Njegove predstave s velikim su uspjehom igrane u Jastrebarskom, na pozornicama diljem Hrvatske, ali i na gostovanjima u inozemstvu. – Ako želite glumiti, pjevati, plesati i upoznati kazališni svijet i s druge strane zastora, ako želite naučiti pravilno govoriti, steći sigurnost i pobijediti strah od javnih nastupa, ako želite naučiti kako nastaje kazališna predstava (sve o glumi, scenografiji, kostimografiji, šminki, režiji, koreografiji bitaka i plesova, rasvjeti i tonu), ako se želite dobro zabaviti i steći nove prijatelje – dođite i pridružite se Kazalištu Škrabe – pozivaju.