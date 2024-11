'Samo kraj svijeta' u Zagrebačkom kazalištu mladih: Organiziraju tribinu, evo o čemu će se razgovarati

Ususret premijeri "Samo kraj svijeta", djela francuskog dramatičara Jean-Luca Lagarcea, predstave u režiji Matije Ferlina, Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) organizira tribinu Čitanje kazališta, u četvrtak, 7. studenoga, u 18 sati. Tribina će se održati u dvorani Polanec, a ulaz je slobodan.

O složenosti prikazane ljudske prirode i dubokim vezama koje oblikuju obiteljske odnose u drami "Samo kraj svijeta", u kojoj duboke ljudske teme dolaze do izražaja u slojevitim obiteljskim odnosima, introspekciji i suočavanju s vlastitom smrtnošću – sa znanstvenicima i profesorima Nenadom Ivićem (FFZG) i Mirelom Dakić (FFZG) razgovara autor i voditelj tribine Srđan Sandić, pisac i novinar.

Mirela Dakić, književna teoretičarka, zaposlena je kao viša asistentica na projektu The Cartography of the Political Novel in Europe na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu diplomirala je kroatistiku i sociologiju, a 2023. doktorirala s temom Udio avangarde u feminističkoj teoriji. Doktorsku disertaciju pisala je u sklopu projekta Književne revolucije Hrvatske zaklade za znanost. Sudjelovala je na nizu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a znanstvene radove i recenzije objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima. Područja interesa su joj književna i kulturna teorija, sociologija književnosti i suvremena hrvatska književnost.

Nenad Ivić je profesor francuske književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Honoris professor Sveučilišta u Rijeci. Bavi se antičkom i srednjovjekovnom historiografijom, suvremenom francuskom književnošću i teorijom književnosti. Objavio je nekoliko knjiga, najzadnje "Građanski rat riječi. Književnost i povijest", Zagreb: Mizantrop 2021.