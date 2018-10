Šahtove postavili iznad i još 10 centimetara izvan kanalica

Kanalice, a dvadesetak centimetara od njih i šaht. Kako bi voda točno trebala otjecati oko njega, posljednjih se dana intenzivno pitaju stanovnici Dubrave, koji svakodnevno putuju Avenijom Gojka Šuška. Nije im jasna sama pozicija šahta, kao ni činjenica da je on od samih kanalica uzdignut desetak centimetara. Sama logika, govore, nalaže da se šahtovi smjeste u niz s kanalicama te na istu razinu kako bi voda bez problema mogla oteći s avenije. Ali logika, govore razočarano, očito nije jedan od kriterija kad su u pitanju cestovni radovi.

Pucanje asfalta

– Već je gotovo godinu dana sve raskopano jer se radi toplovod. Na ovom je dijelu posao završen, a popravljeno je tako da nema šanse da se neće morati opet zatvarati ulica i raditi ispočetka – objasnio je Marko Stanić, koji živi nedaleko od okretišta u Dubravi, a javio nam se s fotografijama stanja s avenije. Nije mu, govori, posve ni jasno zašto se asfalt krpao “u krpama” jer cesta, koja je ionako puna rupa, sad je još i gora za vožnju.

– I ta voda. Kiša se u kanalicama zadržala jučer gotovo cijeli dan jer nema kamo, a kad budu uskoro pljuskovi i kad se snijeg bude otapao, cesta će biti posve poplavljena – kaže Stanić pa dodaje kako takvo stanje ceste može biti i više nego opasno za vozače. Ne bi, međutim, trebalo biti, objašnjava prometni stručnjak Goran Husinec, ako se vozi brzinom koja je Avenijom Gojka Šuška dopuštena.

– Višak vode na cesti u gradu u pravilu nije opasno. Može biti za, primjerice, motoriste jer oni imaju jedan trag vozila. Što se tiče odvojenih kanalica od šahtova i “krpanju” ceste, pogubno to može biti za rok trajanja avenije. U pukotine ulazi voda, smrzava se te uzrokuje propadanje i pucanje asfalta – kaže Husinec pa dodaje kako će se uskoro cesta ponovno morati obnavljati, i to cijela. Upravo to i jest dugoročni plan, otkrivaju u Gradskoj četvrti Gornja Dubrava, a zašto sad šahtovi nisu tamo gdje i kanalice, nisu znali odgovoriti. Predsjednik Vijeća četvrti Damir Oniško obećao je, međutim, što skoriji očevid.

Vratiti u prvobitno stanje

– Još uvijek tamo imamo radove. U dva dijela radi se toplovod, završen je do Kolakove, a sad će se raditi od Kolakove do Novačke. Nisam vidio kanalice, ali organizirat ću sastanak i pregled lokacije, kako bismo utvrdili sve eventualne nedostatke – rekao je Damir Oniško pa primijetio da je “tako to kad privatnici rade”. A “privatnici”, koji su trebali, nakon postavljanja toplovoda od strane HEP toplinarstva, vratiti Aveniju Gojka Šuška u prvobitno stanje, asfaltirali su, kažu u Dubravi, dio koji su kopali, ali su šahtove “zaboravili” vratiti na mjesto.

– Nisu to radile Zagrebačke ceste nego neki podizvođač, koji je angažiran vjerojatno od strane HEP toplinarstva. Ali nije ni važno, tko god da je bio, valjda je trebao vratiti cestu u prvobitno stanje, a ne stvoriti idealne uvjete za bazen nasred okretišta – rekla je Milica Mrsić, koja živi u neposrednoj blizini bolnice u Dubravi, a nije propustila ni napomenuti da su postavljeni aparati za naplatu parkinga prije nešto više od dvije godine češće pokvareni nego što rade.

