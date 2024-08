Radovi na pruzi u centru Zagreba: Sedam tramvajskih linija mijenja trasu

Od utorka, 20. kolovoza, od 22 sata, do četvrtka, 22. kolovoza, do 14 sati, zbog radova na zapadnom kolosijeku raskrižja Savske ceste i Tratinske ulice, tramvajske linije 4, 9, 12, 13, 14 i 17 mijenjaju trasu u jednom smjeru, dok će linija 3 prometovati potpuno izmijenjenom trasom:



Linija 3: Zapadni kolodvor - Ulica Republike Austrije - llica - Trg bana Jelačića - Jurišićeva - Račkog - Trg žrtava fašizma - Borongaj; Linija 4 (smjer Savski most): Dubec - Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savska - Savski most;





Linija 9 (smjer Borongaj): Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Trg žrtava fašizma - Borongaj; linija 12 (smjer Dubrava): Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Maksimirska - Dubrava;



Linija 13 (smjer Žitnjak): Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Račkoga - Trg bana Jelačića - llica - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Autobusni kolodvor - Žitnjak;



Linija 14 (smjer Savski most): Trg žrtava fašizma - Račkog - Trg bana Jelačića - Ilica - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savska - Savski most;



Linija 17 (smjer Prečko): Borongaj - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Draškovićeva - Branimirova - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savska - Prečko.

