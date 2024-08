Putnici, oprez! Zbog rekonstrukcije nadvožnjaka, ZET-ove linije od danas voze drugačije, evo detalja

Zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na raskrižju Ulice grada Gospića i Slavonske avenije, od danas pa sve do završetka radova, dolazi do izmjena na tramvajskim i autobusnim linijama. Kako javljaju iz ZET-a, tramvajske linije 2 i 3 prometovat će skraćenim trasama zbog nemogućnosti prometovanja od okretišta Žitnjak do okretišta Savišće.

Linija 2 će prometovati od Črnomerca uobičajenom trasom do Žitnjaka

Linija 3 će prometovati od Ljubljanice redovnom trasom do okretnice Heinzelove

Umjesto tramvajskog prometa, uvodi se privremena autobusna linija 611 (Savišće - Kozari Bok) koja će prometovati trasom:

Kanalski put (početno stajalište) - Radnička cesta - (lijevo) Koledovčina - (desno) Servisna cesta - Kozari Bok (krajnje stajalište)

Kozari Bok (početno stajalište) - Servisna cesta - (lijevo) Koledovčina - (desno) Kanalski put - (lijevo) Radnička cesta - Kanalski put (krajnje stajalište)

Foto: ZET

Autobusna supstitucija tramvajske noćne linije 33 prometovat će djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera:

Savišće - Koledovčina - (desno) Servisna cesta - (lijevo) Ulica Gordana Lederera - (lijevo) Slavonska avenija - (desno) Ulica grada Gospića - i dalje uobičajenom trasom do Jandrićeve

Jandrićeva - redovnom trasom do okretnice Žitnjak - (desno) Slavonska avenija - (lijevo) Ulica Marijana Čavića - (lijevo) Servisna cesta - (desno) Koledovčina - dalje uobičajenom trasom do Savišća

Za vrijeme rekonstrukcije nadvožnjaka, autobusne linije 214 (Koledinečka - Trnava - Kozari Bok) i 235 ( Dubrava - Trnava - Kozari Bok) će prometovati djelomično izmijenjenim trasama u smjeru Kozari Boka: