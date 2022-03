Prometni kolaps u Gračanima: Oko žičare ovaj vikend patrolirat će policija i redari

Turisti iz inozemstva, stanovnici Zagreba, izletnici i rekreativci iz mnogih županija... Zahvaljujući toplom vremenu, mnogi su proteklih tjedana pohrlili na Sljeme, a glavnina njih odlučila je iskoristiti priliku dok su još na snazi promotivne cijene karata pa sjesti u gondole i napokon saznati kako je to do vrha Medvednice doći novom žičarom. Oni koji su sumnjali da će malo tko htjeti platiti 50 kuna za povratnu 20-minutnu vožnju bili su u krivu jer je interes i te kako velik. Ustvari, toliko je velik da se svakog vikenda posljednjih mjesec dana u Gračanima stvara prometni kolaps, a doslovce nema zelene površine ili nogostupa na kojoj se ne mogu vidjeti načičkani parkirani automobili.

Apsurdi podzemne garaže

Zbog kolona koje se stvaraju i do 500 metara u smjeru Mihaljevca i centra grada promet tim dijelom Podsljemena praktički je paraliziran, a oni čije se kuće nalaze na Gračanskoj cesti frustrirani su jer zbog gužvi ne mogu izići iz svojih dvorišta. Očigledno je, kažu, da Grad i ZET nisu računali na takav interes.

– Nitko nas ne želi pustiti, možemo skrenuti samo prema Markuševcu, ali ne i prema gradu jer upravo odatle dolazi najviše vozila – objašnjava Dinko Strugar, jedan od susjeda donje postaje žičare. Dodatnu smetnju pak stvaraju parkirana vozila. Besplatno vanjsko parkiralište ispred žičare dupkom je puno, u podzemnoj garaži, u kojoj sat parkiranja košta šest kuna, samo je 200 mjesta, pa nerijetki ostavljaju aute gdje god stignu, obično na nogostup ili travnjak.

– Dva su dodatna apsurda oko garaže koja kompliciraju situaciju. Prvo, nigdje nema ploče koja upućuje gdje je garaža pa se gužva stvara kad ljudi kruže oko žičare tražeći je. A s obzirom na to da je semafor koji označava broj slobodnih mjesta smješten na nezgodnoj poziciji, vozači ne znaju je li garaža puna dok ne dođu ravno pred nju. I onda se vraćaju u tu istu prometnu gužvu – govori Strugar.

Auti umjesto tramvaja i autobusa, dalo bi se zaključiti po situaciji na terenu, dakle, glavno su prijevozno sredstvo onih koji idu do Gračana kako bi se provezli sljemenskom žičarom. No, možda bi se javnim prijevozom Zagrepčani koristili više, domeće stanovnik kvarta Marijan Kos, kad bi vikendima prometovao češće. Do Gračanskog Dolja stiže se tramvajem broj 15 s okretišta Mihaljevac , a na raspolaganju su i tri autobusne linije, također s Mihaljevca te sa Svetica. No, tramvaji ne voze dovoljno redovito da zadovolje potrebe izletnika, a problem je i to što vikendom ne prometuje linija 8 koja do Mihaljevca vozi iz Zapruđa.

– Stanovnici Novog Zagreba tom bi linijom kroz grad brzo stigli do Mihaljevca, a odatle mogu sjesti na tramvaj broj 15. No ona vikendom ne vozi, što nije u redu. Na autobusne linije ne možemo prigovoriti, ali petnaestica bi trebala voziti češće, a osmica prometovati i vikendom – komentira Kos.

Kane li i kako riješiti probleme prometnih gužvi, parkiranja i voznoga reda tramvaja pitali smo, dakako, i Grad i ZET. No, s obje adrese tvrde da problema s rasporedom vožnje nema.

– Subotom i nedjeljom linija 14 prometuje sa slijedom od 7 do 10 minuta i kapacitetom potpuno zadovoljava potrebama prijevoza prema Mihaljevcu. Trenutačni raspored linije 15 Mihaljevac – Gračansko Dolje usto jednak je radnim danom, subotom i nedjeljom. Od otvorenja žičare na toj liniji prometuju niskopodni tramvaji znatno većeg kapaciteta od dosadašnjeg tipa vozila. I dalje ćemo pratiti popunjenost linija i u slučaju potrebe prilagođavati organizaciju prijevoza – kažu u ZET-u. Problem prometnih gužvi i nepropisno parkiranih automobila pak, napominju, danas i sutra rješavat će se uz pomoć prometnih redara i policije.

"Operacija" u Podsljemenu

– Službenici Sektora za komunalno i prometno redarstvo u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom provodit će pojačane aktivnosti vezane uz regulaciju prometa na cijelom području Podsljemena, a posebice oko žičare, gdje je uočen povećan broj komunalnih i prometnih prekršaja vezanih uz nepropisno parkiranje i zaustavljanje vozila – kažu u Gradu, a ponavljaju i u ZET-u. Pozvali su usto izletnike da se u Gračane radije zapute javnim prijevozom te da aute, ako ih već koriste, ostave na parkiralištu.

Grad smo pitali i imaju li planove proširenja parkirnih mjesta oko sljemenske žičare, no na to nisu odgovorili.