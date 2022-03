VIDEO Prometni kolaps u Gračanima zbog žičare: 'Ne možemo izaći iz dvorišta'

Kolone duljine do 500 metara stvorile su se jučer i prekjučer oko sljemenske žičare u Gračanima, i to zbog velikog interesa Zagrepčana da posjete vrh Medvednice i provedu vikend u prirodi. Stabilno i sunčano vrijeme motiviralo je stanovnike metropole da dan provedu na svježem zraku, a mnogi od njih odlučili su se na Sljeme zaputiti novom žičarom dok još uvijek traju promotivne cijene karata. No, zbog toga se stvaraju velike prometne gužve, a stanovnici nam javljaju da je situacija tako kritična da zbog kolone ne mogu izaći iz vlastitih dvorišta.

Žale se također i da tramvajska linija ne vozi dovoljno redovito, odnosno da je na snazi vozni red za vikend, i to unatoč velikom interesu za žičaru. A kako je vikend, ne vozi ni linija osam, koja bi prevezla stanovnike iz Zapruđa do Mihaljevca, nakon čega bi mogli sjesti na liniju 15 i tako stići do Gračanskog Dolja. Parking od žičare je, kažu stanovnici, pun, a na fotografijama koje smo dobili može se vidjeti da su vozila parkirana na svakoj slobodnoj površini oko žičare.