Promet u centru Zagreba u nedjelju djelomično blokiran: Policija objavila detalje

Zbog cestovne atletske utrke "Zagreb Advent Run 2022.", u nedjelju će na prometnicama u užem centru Grada Zagreba biti, kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, privremeno postavljena prometna signalizacija koju treba poštivati. Naime, radi potrebe organizacije starta i cilja utrke, za sav promet zatvara se Ulica Izidora Kršnjavoga ispred hotela "Westin” od raskrižja s Kačićevom ulicom do raskrižja sa Savskom cestom od 8 do 14 sati. Organizator utrke očekuje sudjelovanje oko 3000 natjecatelja i to u dvije etape, odnosno na pet i deset kilometara.

Etapa I — trasa utrke na 5 kilometara: START — Zagreb, Izidora Kršnjavog (kod hotela "Westin”) — Vukotinovićeva — Trg Marka Marulića — Žerjavićeva — Trg Kralja Petra Svačića — Baruna Trenka — Trg kralja Tomislava — Pavla Hatza — Kneza Mislava — Trg žrtava fašizma (južni, istočni sjeverni kolnik) — Račkog — Trg hrvatskih velikana — Draškovićeva — Trg Josipa Langa — Palmotićeva, Jurišićeva — Trg bana Josipa Jelačića — Ilica — Britanski trg — Kačićeva — CILJ: Izidora Kršnjavoga (kod hotela "Westin”),

Etapa Il — trasa utrke na 10 kilometara: START — Zagreb, Izidora Kršnjavog (kod hotela "Westin”) — Baruna Trenka — Pavla Hatza — Kneza Mislava — Trg žrtava fašizma — Račkog — Trg hrvatskih velikana — Draškovićeva — Šoštarićeva — Trg Josipa Langa — Ribnjak — Medveščak — Ksaverska cesta — polukružni okret kod Jandrićeve ulice — Ksaverska cesta — Medveščak — Ribnjak — Trg Josipa Langa — Jurja Branjuga — Palmotićeva — Jurišićeva — Trg bana Josipa Jelačića — Ilica — Britanski trg — Kačićeva — CILJ: Izidora Kršnjavoga (kod hotela "Westin”).

Privremena regulacija prometa

Radi osiguranja atletske utrke, ističe policija, uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila u nedjelju od 8 do 14 sati Ulicom Izidora Kršnjavoga (zbog organizacije starta i cilja utrke) od raskrižja s Kačićevom ulicom do raskrižja sa Savskom cestom. Također, od 11.50 do 13.30 sati na trasi kretanja trkača i to: START: Izidora Kršnjavog (kod hotela "Westin”) — Baruna Trenka — Pavla Hatza — Kneza Mislava — Trg žrtava fašizma — Račkog — Trg hrvatskih velikana — Draškovićeva — Šoštarićeva — Trg Josipa Langa — Ribnjak — Medveščak — Ksaverska cesta — polukružni okret kod Jandrićeve ulice — Ksaverska cesta — Medveščak — Ribnjak — Trg Josipa Langa — Jurja Branjuga — Palmotićeva — Jurišićeva — Trg bana Josipa Jelačića — Ilica — Britanski trg — Kačićeva — CILJ: Izidora Kršnjavoga (kod hotela "Westin").

Foto: PU zagrebačka

Obilazne ceste na kojima neće biti ograničenja u prometu:

Tuškanac — Nazorova — Pantovčak — Hercegovačka — Vinogradska — Ilica

Remetska — Hermana Bolea — Bijenička — Voćarska — Srebrnjak — Vlaška, Miklaušićeva — Nova Ves — Vrančićeva — Jurjevska — Cmrok — Pantovčak - Ilica

Mihaljevac — Gračanska — Jazbina — Gojka Šuška

Zapadni kolodvor — Jagićeva — Jukićeva — Savska — Ulica grada Vukovara, Držićeva — Ulica grada Vukovara — Krapinska — Selska

Tramvajski promet na relaciji "Mihaljevac - Draškovićeva” i obratno bit će privremeno obustavljen od 11.50 do 13.30 sati dok će na drugim relacijama na trasi kretanja trkača predmetne atletske utrke biti preusmjeren sljedećom trasom: Ilica — Republike Austrije — Jukićeva — Vodnikova — Glavni kolodvor — Branimirova. Savska — Vodnikova — Glavni kolodvor — Branimirova.

- Molimo građane i sve vozače da u navedenom vremenu zabrane prometa na predmetnim lokacijama po mogućnosti izbjegavaju dolazak vozilima u uže središte grada kao i za razumijevanje i strpljenje te poštivanje uputa policijskih službenika i redara uz poštivanje privremenó postavljene prometne signalizacije - ističe Policijska uprava zagrebačka.