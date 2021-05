Proglašena prirodna nepogoda za Zagreb zbog mraza. Ako ste oštećeni, javite se!

Proglašena je prirodna nepogoda prouzročena mrazom na području Zagreba. Zaključak o njenu proglašenju donijela je danas obnašateljica dužnosti Jelena Pavičić Vukičević.

"Grad Zagreb objavio je Javni poziv kojim obavještava oštećenike (fizičke i pravne osobe) na čijoj je imovini (poljoprivrednim kulturama) od 6. do 8. travnja 2021. nastala šteta uzrokovana prirodnom nepogodom – mrazom na području Grada Zagreba da prijave štetu Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom PN obrascu koji se mogu preuzeti na web stranicama Grada Zagreba i u pisarnicama Gradske uprave (Trg S. Radića 1; Av. Dubrovnik 12; Trg D. Domjanića-Sesvete). Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Zagreba – https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-prijavu-stete-na-imovini-poljoprivr/171222

Detaljnije upute vezane uz proceduru prijave štete mogu se dobiti na brojevima telefona 01/610-1695; 01/658-5647 i 01/658-5682 te putem elektroničke pošte: poljoprivreda@zagreb.hr.", poručuju u Gradu.

Zakonski rok za dostavu prijave šteta jest osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode odnosno do 14. svibnja 2021.

Početkom travnja, podsjećaju u Gradu, jutarnje temperature tri dana uzastopno spustile su se čak do -7 ̊C te je, prema prvim dojavama poljoprivrednih proizvođača, mraz prouzročio znatne štete na poljoprivrednim kulturama. Stradale su gotovo sve voćne vrste, pa i one u plastenicima, dok su jagode na otvorenom stradale gotovo 100 posto, a šteta na vinovoj lozi procijenjena je na oko 30 posto. Na voćarskim kulturama ranih sorti štete od mraza dosežu i do 95 posto.

U Gradu su pojasnili i kako izgleda postupak procjene od štete:

PRVA PROCJENA ŠTETE: Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba unosi sve zaprimljene prve procjene štete koje dobije od prijavitelja u Registar šteta koji se vodi pri Ministarstvu financija.

KONAČNA PROCJENA ŠTETE: Konačna procjena štete predstavlja procijenjenu vrijednost nastale štete izražene u novčanoj vrijednosti na temelju prijave i procjene štete. Utvrđuje ju Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba na temelju izvršenog uvida u nastalu štetu na temelju prijave oštećenika. Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba dostavlja Državnom povjerenstvu konačnu procjenu štete po pojedinom oštećeniku koji ispunjava Zakonom propisane uvjete.

POTVRDA KONAČNE PROCJENE ŠTETE

Potvrdu konačne procjene štete obavlja nadležno ministarstvo nakon dostave konačne procjene štete.

Nakon potvrde konačne procjene štete nadležno ministarstvo sastavlja izvješće s prikazom potvrđenih šteta te izrađuje prijedlog o načinu dodjele pomoći za sanaciju šteta nastalih od prirodnih nepogoda te ga dostavlja Državnom povjerenstvu. Državno povjerenstvo provjerava podatke i obrađuje te utvrđuje konačni iznos pomoći za pojedinu vrstu štete i oštećenika tako da određuje postotak isplate novčanih sredstava u odnosu na iznos konačne potvrđene štete na imovini oštećenika. Državno povjerenstvo nakon utvrđivanja, a prije isplate pomoći, podnosi Vladi RH prijedlog za dodjelu pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

RASPODJELA SREDSTAVA:

Sukladno Zakonu, iznos novčanih sredstva ne može biti veći od pet posto iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika. Iznimno, Državno povjerenstvo može predložiti Vladi RH dodjelu većih iznosa pomoći za ublažavanje kada su stradanja imovine i stanovništva takva da prijete ugrozom zdravlja i života te funkcioniranja gospodarstva na području pogođenom prirodnom nepogodom.