Prodavači: Radovi kasne dva mjeseca! Tržnice: Završit će se do 25. studenog

Tko čeka, dočeka, kaže stara poslovica, a stanovnici Španskog obnovu tržnice čekaju više od desetljeća. Toliko je, naime, prošlo od prvog obećanja gradonačelnika Milana Bandića do njegove realizacije, koja je počela krajem lipnja. Prve obrise svoje buduće nadstrešnice, najmodernije samostojeće čelične konstrukcije s LED rasvjetom, mogli su vidjeti u kolovozu, a sve je trebalo biti završeno sredinom rujna.

No, proletio je i listopad, a iako je Bandić početkom mjeseca na Radio Sljemenu ustvrdio da će sve biti završeno do 15. studenog, i taj je datum prošao. Za našeg je posjeta gradilištu, pak, dvadesetak ljudi radilo punom parom, a tim će tempom, doznajemo, nadstrešnicu dovršiti do ponedjeljka i potom slijedi asfaltiranje. No, sve do kraja prošlog tjedna, kažu na placu, radovi su stajali.

Izvođači su Petekove tvrtke

– Svaki bi tjedan stavili po jednu ploču pa izračunajte. Svi molimo Boga da bude gotovo do Božića – govori Željko Jajtić, OPG-ovac koji svoje proizvode već nekoliko mjeseci prodaje na parkiralištu pokraj tržnice.

– Na ljeto se radilo, ali onda je puknula afera Janaf i Krešo Petek završio u zatvoru. Od tada se usporilo – ističe Jajtić. Izvođač radova uistinu su njegove ivanićgradske tvrtke, Mipek i Elektrocentar Petek. Procijenjeno je da će obnova stajati oko 4,2 milijuna kuna, no one su dale povoljniju ponudu od 3,5 milijuna i dobile posao. Na odugovlačenje radova ljutita je i umirovljenica Ivanka Galešić.

– Tome nikad kraja. Navikli smo se već kupovati na parkiralištu i novom se placu više uopće ne nadamo – kaže.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 12.11.2020., Zagreb - Gradjevinski radovi na trznici Spansko. Prodavaci na trznici za vrijeme radova izmjesteni sa svojim standovima na parkiraliste pored trznice , nezadovoljni brzinom gradjevinskih radova. Photo: Robert Anic/PIXSELL

Zbog probijanja rokova pate i vlasnici lokala u zgradi tržnice koji, ističu, ne rade normalno još od lockdowna, iako plaćaju režije i pričuvu po uobičajenom cjeniku. Planiraju i prosvjed kako bi upozorili na probijanje rokova, a najavljuju i da će pravnim putem tražiti naknadu štete. Mnogima od njih, kažu, promet je ove godine pao za 90 posto, osobito onima čije su poslovnice na gornjem katu.

– Tržnice Zagreb ponašaju se kao da nas nema, a uredno plaćamo sve naknade. Većina nas prostore je kupila još 1991., kada je plac izgrađen. Bio je to El Dorado, ovdje je gravitiralo 150.000 ljudi iz Španskog, Malešnice i okolnih kvartova – govori nam jedan od vlasnika prostora, anonimno jer, objašnjava, ne želi dodatne probleme, budući da ih ionako ima dovoljno. Vodu, dodaje, plaćaju

prema punoj potrošnji bez obzira na to što ne troše svi jednako, a čitava tržnica ima jedan vodomjer. Plaćaju i čišćenje koje obavljaju sami jer gornji kat nitko drugi ne čisti.

Kriva je korona

– Režije su nam ostale iste iako od proljeća ne radimo, a troškovi se gomilaju. Žalili smo se, ali bez rezultata. Tu nas je oko 65 i svatko ima minimalno 1000 kuna gubitka mjesečno. Kada se sve zbroji, ispada da smo dosad u minusu najmanje 1,5 milijuna kuna – napominje i suvlasnik drugoga lokala. A on strahuje, dodaje, i od budućih problema.

– Lani smo sanaciju krova nad našim prostorima platiti 270.791 kuna. Samo su ga zakrpali i opet prokišnjava pa se bojimo da će se padaline s nove nadstrešnice slijevati na naš krov – objašnjava.

Za natkrivanje tržnice u Španskom već dva mandata bori se i HNS-ov skupštinar Tomislav Stojak, koji kaže kako više ne pamti koliko se puta gradskoj upravi zbog toga obratio.

– Projekt krova u svoj je plan investicija Holding uvrstio još 2008., da bi tri godine kasnije odustao zbog “financijskih nemogućnosti realizacije”. Od 2008. do 2011. samo na projektnu dokumentaciju potrošeno je gotovo 500.000 kuna i onda se odustalo. Toplo se nadam da će ta priča uskoro biti završena – ističe Stojak.

Željko Jeger, predsjednik Vijeća gradske četvrti Stenjevec, koja sudjeluje u asfaltiranju tržnice i prostora oko nje, kaže pak da su razlog kašnjenja radova poremećaji na tržištu izazvani koronavirusom.

– Imali smo poteškoća s nabavkom materijala koji stiže iz Italije, a znamo kakva je ondje bila situacija s koronavirusom – napominje Jeger te kao okvirni datum kraja radova navodi 25. studenog. A to potvrđuje i Stanko Gačić, šef Tržnica Zagreb.

– Do 25. studenog radovi će biti završeni – poručuje.