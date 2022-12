ZET-ova karta od četiri kune od Nove godine odlazi u povijest, od 1. 1. plaćamo u eurima

Promjenom valute 1. siječnja cijena prijevoza u metropoli neće se mijenjati, no iskazivat će se u eurima i to bez zaokruživanja. Tako ćete od Nove godine za polusatnu vožnju tramvajem ili autobusom trebati izdvojiti 53 centa, dok će vas u vozilu umjesto dosadašnjih šest kuna ista karta stajati 80 centi. Time će se na neki način označiti kraj najpoznatije karte u Zagrebu, one od četiri kune koju će dakle zamijeniti ista karta, samo u eurima odnosno centima.

Foto: Borna Filic/PIXSELL 01.04.2019., Zagreb - Putnici javnog prijevoza mogu kupiti nove polusatne i satne karte u vozilu, po cijeni od 6 i 10 kuna. Photo: Borna Filic/PIXSELL

U prodaji su još i 90-minutne i noćne karte za sedam, 10 i 15 kuna koje će po novome stajati 0,93, 1,33 i 1,99 eura. Vožnja uspinjačom prema novom cjeniku bit će 66 centi, što je ekvivalent dosadašnjem iznosu od pet kuna. U optjecaju su već neko vrijeme papirnate karte s dvojno iskazanim iznosima, a vozači s kojima smo razgovarali neslužbeno nam govore kako su skeptični oko konverzije jer smatraju da će im zakomplicirati prodaju karata u vozilu pogotovo u prvih 15 dana dvojnog optjecaja.

Od Uprave, kažu, još nisu dobili nikakve informacije po tom pitanju, a do zaključenja ovog broja odgovor na upit kako će funkcionirati prodaja nije stigao ni u našu redakciju. Iako euro dolazi za četiri dana, informacija o primjeni u javnom prijevozu nema ni na webu ZET-a, gdje su samo istaknute dvojne cijene.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 18.12.2018., Zagreb - Radi nove prometne regulacije u Savskom gaju su zatvoreni prilazi na aveniju Dubrovnik i autobusna stanica je premjestena dvjestotinjak metara dalje na pocetku Trnskog. Nova autobusna stanica."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, zagrebački javni prijevoznik jedan je od rijetkih u Europi koji na pragu 2023. nema službenu aplikaciju koja bi omogućila kupnju karata, a i u novoj će se godini, čini se, nastaviti zveckati kovanicama, samo ovoga puta kovanicama eura, a ne kuna.