Povučen prijedlog za imenovanjem ravnateljice KUC-a Travno, Forjan će ostati kao vršitelj dužnosti

Večernji list jučer je pisao o slučaju buduće ravnateljice Kulturnog centra Travno Maja Gladović, koju je aktualni ravnatelj Josip Forjan optužio da je prekopirala velik dio svog plana za razvoj Centra. Tu su cijele rečenice, pa i cijela poglavlja koja su na 27 mjesta identična ili barem uvelike identična onima koje je on sročio prije četiri godine, kao program rada Centra za razdoblje od 2018. do 2022. godine. A pokazao nam je i "side by side" usporedbu, kojom to dokazuje, a koju smo i mi predstavili.

Odluka o imenovanju ravnateljice trebala je biti danas na dnevnom redu po hitnom postupku, no jutros se dogodio obrat. Predsjednik Upravnog vijeća KUC-a Travno Danijel Ljuboja, naime, jutros je zatražio povlačenje te točke, te da se na dnevni red donese nova točka dnevnog reda, kojom će Josip Forjan, aktualni ravnatelj, postati vršitelj dužnosti ravnatelja, a to je potrebno s obzirom na to da mu mandat istječe polovinom svibnja ove godine.

"Sukladno strategiji umrežavanja potrebno je razvijati partnerstvo, umrežavanje, internacionalizaciju u suradnji s kazalištima filmskim festivalima i organizacijama, muzejima, udrugama, školama i vrtićima, osnažiti, obogatiti i razvijati programske sadržaje. Potrebno je razvijati suradnju na svim razinama - kvartovskoj, gradskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini", stoji u programu Gladović u dijelu koji se odnosi na programe i programske smjernice za razdoblje 2023 do 2026. godine, a identičan tekst, uz jednu rečenicu manje, može se, primjerice, pronaći i u programu Forjana.