Buduća šefica kulturnog centra plagirala program? Ravnatelj tvrdi da je gura Tomaševićev čovjek, sutra je odluka!

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Gradske skupštine po hitnom bi se postupku, prihvate li to zastupnici, trebale naći i točke o odabiru novih ravnatelja dva zagrebačka kulturna centra, a jedan od njih je i Kulturni centar Travno. A za tu bi se poziciju, stoji u prijedlogu, trebala imenovati Maja Gladović, inače producentica u Zagrebačkom kazalištu mladih. Ravnatelj se, inače, bira na četverogodišnje razdoblje, to jest do 2023. godine.



Hoće li Gladović biti odabrana kao ravnateljica Kulturnog centra u Travnom ili ne, te hoće li uopće točka o njenom imenovanju doći do dnevnog reda Skupštine, odlučit će zastupnici sutra. No aktualni ravnatelj tog centra Josip Forjan ukazuje na moguće nepravilnosti oko postupka kojim je baš ona odabrana kao najbolji kandidat za tu poziciju.