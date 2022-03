Posao iz snova: 'Plaćaju me da jedem palačinke, no posao nije lak kao što se čini'

Mame koje svaku večer peku palačinke djeci, muževi koji su majstori za ove slastice i redovito njima časte svoje supruge, veliki gurmani, svjetski putnici koji su u desecima država probali palačinke, menadžeri, studenti, kuhari, influenceri... To su samo neki od profila 401 kandidata koji su se prijavili na oglas za posao u Choco Caféu, a bilo je čak i onih iz susjednih država poput Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Koje će na jelovnik?

Ne čudi da je privukao toliku pažnju budući da je riječ o degustatoru palačinki, odnosno poslu iz snova, kako su ga mnogi opisali. A nakon dva kruga eliminacije i razgovora, odabrana je Pavla Filipović, 22-godišnja studentica ekonomije s Laništa. S radom je počela prije pet dana, a još toliko će i biti degustatorica. Radi na pola radnog vremena, odnosno četiri sata dnevno, a zadatak joj je da na dvije lokacije Choco Caféa svaki dan proba po jednu novu vrstu palačinki.

Putuje prvo, primjerice, do Trešnjevke, gdje joj se servira određena kombinacija koju ocjenjuje po okusu, izgledu, boji, cijeni, veličini, mirisu... Mora je kušati toplu i hladnu, a zatim postupak ponavlja i na lokaciji u Sopotu. Ili obrnuto.

– Volim palačinke na sto načina i ovo mi je pozitivno iskustvo. Radim paralelno nekoliko poslova, poput animatora i statista, i imam širok spektar interesa. Radila sam čak i u skladištu, ništa mi nije problem. I nije jednostavno biti kušač proizvoda, kao što se možda na prvi pogled čini, jer je teško biti objektivan oko stvari koje zaista voliš. A svi vole palačinke – govori Pavla i dodaje da ju je cijeli tim Choco Caféa oduševio. I oni su zasad zadovoljni njezinim radom, kaže voditeljica marketinga Ana Zorotović, jer je komunikativna, pristupačna i piše iscrpne i jasne izvještaje o degustaciji, a i već je na razgovoru za posao pokazala velik interes.

– Prvo smo eliminirali kandidate koji nisu poslali sve tražene dokumente. Dosta njih je “otpalo” jer im nije odgovaralo radno vrijeme, a namjerno smo stavili degustaciju u jutarnjim satima, jer nam je tada najmanja gužva. Zatim smo izbor sveli na 20 ljudi, s kojima smo imali razgovore uživo. Neki su nas čak molili da ih zaposlimo te rekli da bi radili besplatno. Pavla se pokazala zaista idealnom za posao, a odmah smo to shvatili prema njezinu otvorenom pristupu – objašnjava A. Zorotović.

Nakon što Pavla odradi deset dana, za što će dobiti naknadu od 3000 kuna, dodaje, sumirat će njezine dojmove i recenzije te prema tome uvrstiti nove kombinacije na jelovnik, a razmatraju i da stvore cijeli tim koji će se baviti kušanjem palačinki. A iako to zaista jest radno mjesto koje bi gotovo svatko poželio, studentica ekonomije kaže da je ipak bilo nekih dvojbi.

– Najviše me brinulo hoću li pored drugih obveza stići i to, ali onda su mi na intervjuu objasnili da je na pola radnog vremena. Dakako, brinulo me i koliko ću palačinki morati jesti i hoću li moći održati liniju pa mi je laknulo kad sam čula da je riječ o jednoj porciji na dan – smije se Pavla.

Možda je došla i blizanka...

I sama voli kuhati i pripremati slastice, posebice rižoto s crnilom od sipe i čokoladnu tortu, a dolazi iz obitelji velikih ljubitelja

hrane.

– Imam sestru blizanku pa se često šalimo u Caféu pitajući znaju li koja je od nas danas došla, budući da obje obožavamo palačinke. S obzirom na to da mi mama radi u proizvodnji slastica, često degustiramo razne deserte kod kuće pa sam, recimo, imala već iskustva u tome – navodi 22-godišnjakinja, kojoj je nakon fakulteta velika želja imati vlastiti posao vezan za sport i rehabilitaciju jer je i sama zaljubljenica u košarku, veslanje i fitness.