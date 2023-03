Policija o požaru na Ferenščici: Pirotehničari pronašli 3 ručne bombe, priveden vlasnik (58)

PRIPREMITE SE

Počinju novi radovi u Zagrebu: Promjene u vožnji ZET-ovih bus linija 140 i 174

Podsjetimo, zbog sanacije kolnika dio Sljemenske ceste bit će zatvoren za sav promet od utorka 14. ožujka do završetka radova, svakim radnim danom, osim vikenda i blagdana od 8 do 17 sati, a ti će radovi utjecati i na liniju koja vozi od Mihaljevca do Sljemena