Počinje zagrebački Burger fest: Čak 20 kućica posjetiteljima će nuditi najukusnije zalogaje

Burger fest otvara se danas u 15 sati. Bit će za svakoga ponešto: od plant based jaja za brunch, maminih faširanaca Melkiora Bašića, vrhunskog mesa u stotinama umami spojeva, preko carstva topljenog sira do originalnog gelata i autorskih koktela

Kakav to cooking show s maminim, tatinim, bakinim i dedinim faširancima sprema Melkior Bašić, što za veliki comeback na Burger festival priprema Burger Bar, zašto ne propustiti posjet između 12:00 i 16:00 sati i brunch u režiji Eduarda Bega, kakve poslastice donose Cheesy Burger i Pommes? Sve to doznat će te u sljedećim danima na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Usto publiku će i svojim kreacijama osvajati 4Burgers, Burger Jam, Boogie Lab, Full Circle by Marko Palfi, Bistro Funk, Picnic Mingle & Fun, Cheesy Burger, Pommes, Institut za burgere by Mate Janković, Submarine Burger, Hidden Wine Bistro by Deni Srdoč, Chefs Burger by Ivan Pažanin i Mrs. Fogg.

Ljubitelji slatkog uživat će u artisanal sladoledima Luxury Gelata Pri suncu, autorske koktele kojima je nemoguće odoljeti donosi uvijek originalni Gingle Bells, a savršeno rashlađeno pivo, vrhunska Šoškić vina i sve ostale tekuće divote brzo i spretno služit će Central Bar.

Podsjetimo, na osmom Burger Festivalu očekuje vas i pet besplatnih live koncerata (Songkillers, Vatra, Kuzma & Shaka Zulu, Bolesna braća, te Ida Prester i Lollobrigida), bogate dječje zone, silent kino, kulinarske radionice, natjecanje posjetitelja u spravljanju buregra, te po prvi put Zagreb Street Art Festival s radovima 183 umjetnika iz 36 zemalja, live performansima, panelima, radionicama i kućicom na kojoj će se moći kupiti radovi domaćih i svjetskih street art umjetnika.

