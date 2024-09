Plavi grad: Niža stopa poreza na dohodak u Zagrebu – spas za Zagrepčane, a problem za rastrošnu gradsku vlast

– Medijski promotori zagrebačke gradske vlasti i aktivisti Možemo tuguju zbog najavljenog smanjenja stopa poreza na dohodak u Gradu Zagrebu – kazao je predsjednik stranka Plavi grad Ivica Lovrić te dodaje kako njegova stranka smatra upravo suprotno - da treba pozdraviti ovakav potez i, dapače, zahvaliti Vladi Republike Hrvatske što djelomično spašava od rastrošne i nesposobne gradske vlasti Tomislava Tomaševića i Možemo. – Žalosno je da Zagrepčanima treba takva pomoć, ali je dobrodošla u trenutku kad je život u gradu postao preskup, a kvaliteta života značajno opada – dodaje Lovrić.

Zagreb je danas devastirani grad u kojemu nijedna javna usluga ne funkcionira, a Zagrepčani plaćaju uvjerljivo najviše stope poreza na dohodak, tvrdi Lovrić. – S druge strane, gradska uprava razbacuje se novcem građana kupujući znanje konzultanata, propuštajući koristiti novac iz EU fondova, plaćajući penale zbog protupravnih poteza i preplaćujući građevinske radove – govori čelnik Plavog grada te navodi primjer Mjesnog odbora u Gajnicama. – Ovaj objekt je u ovoj formi kako ga vidite sagrađen 2019. godine i tadaj e njegova izgradnja koštala 450.000 eura. Izgledao je upravo ovako kako ga sad vidite. Možemovci su došli na ideju da ga prenamjene u gradski vrtić za dvije odgojne skupine. To preuređenje su platili 800.000 eura ili da pojednostavimo 4.000 eura/m2. Rušenje stare zgrade i izgradnja nove za vrijeme te bivše Bandićeve vlasti koštala je negdje oko 1.500 eura a prenamjena (a vidimo izvana da prenamjene uopće nije bilo osim ove jedne sprave za igranje djece u dvorištu) košta 8.000 eura po m2 – ističe.

Danas kad bi isto bilo realno da se gradi novi prostor za 1.000 do 2.000 eura ili da se prenamjenjuje za 500 eura po m2 Tomašević to plaća 8.000 eura, dakle 8 puta više, dakle 4.000 eura po m2, tvrdi Lovrić te dodaje i primjer nedavootvorenog dječjeg vrtića Žitnjak u Petruševcu. – Projektnu dokumentaciju za taj vrtić napravili smo u vrijeme dok sam ja bio pročelnik, raspisali prije izbora i natječaj za radove i najpovoljnija ponuda je iznosila 15 milijuna kuna, odnosno oko 2 milijuna eura. Tomašević je kada je došao na vlast poništio taj natječaj, raspisao novi i naravno ugovorio radove za 4 milijuna eura odnosno 30 milijuna kuna. I taj vrtić je otvoren ali je plaćen nego što je trebao biti plaćen – govori Lovrić.

– Svjedoci smo da se naručuju brojne savjetodavne usluge, ono najpoznatije nedavno da Zagrebački holding traži savjetnika i konzultanta koji će ih za 5 milijuna eura savjetovati kako kositi travu i kako asfaltirati ceste. Međutim ovaj tjedan je Tomašević otišao korak dalje pa je zatražio savjetnika koji će ih savjetovati o financijskim posljedicama raskida ugovora Pročistač otpadnih voda. Podsjetimo, i tu je predvidio platiti 500.000eura + pdv, dakle oko 600.000 eura. Dalje ću podsjetiti da je Tomašević u siječnju na Gradskoj skupštini predložio, a možemovska većina usvojila raskid ugovora, a onda negdje 9 mjeseci nakon toga on traži financijskog stručnjaka koji će ga savjetovati kakve će biti posljedice raskida toga ugovora. Da nije suludo, da nije tragično bilo bi satirično ali nažalost nije nimalo satirično pogotovo ako stavimo u kontekst da je Tomašević već tri puta odvjetničkom društvu Škurla i partneri platio to isto savjetovanje. Znači jednom prošle godine i dva puta u ovoj godini Tomašević je od istog odvjetničkog društva Škurla i partneri tri puta naručio i platio iste usluge – kritizira Lovrić.

Kao četvrti primjer navodi cijenu zbrinjavanja otpada. – Ako se sjećate bivša gradska vlast je pripremila,isprojektirala i bilo je u postupku izdavanja građevinske dozvole izgradnja kompostane u Novskoj za zbrinjavanje biootpada. Taj projekt je trebao stajati 30 milijuna eura i većinom se mogao financirati iz EUfondova. Dolaskom Tomaševića na vlast on je odustao od zbrinjavanja biootpada u Novskoj i izgradnje kompostane i zamislite da će on samo u ovoj godini CIOS-u i ovoj austrijskoj tvrtki platiti 11 milijuna eura.Sljedeće godine isto tako 11 milijuna eura jer je potpisan dvogodišnji ugovor na 22 milijuna eura. Znači on će samo u dvije godine platiti zbrinjavanje biootpada 22 milijuna eura, a za te novce je mogao izgraditi kompostanu u Novskoj. Međutim kada taj ugovor istekne sljedeće godine mi opet nemamo rješenje za kompostanu – zaključuje Lovrić.