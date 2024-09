'Pionirac' čeka obnovu: Iako više nema noćenja, u Grad mladih može se na izlete, svadbe i disco-rođendane

Grad mladih više ne živi u svojim najboljim danima, kad su ga posjećivala djeca iz cijele bivše Jugoslavije. Više od milijun njih ugostio je "Pionirac" u Dubravi od 1951. godine, kad je otvoren, ali je potres 2020. potpuno promijenio situaciju pa spavanja u hostelu, barem što se djece tiče, do daljnjeg nema. No zabave još ima pregršt, a kompleks nudi sadržaj za sve uzraste.

Prilagodili osobama s invaliditetom

Klinci ondje mogu slaviti rođendan, izležavati se na ležaljkama i praviti da su na plaži, a tu su i jednodnevni izleti za osnovnoškolce i vrtićance. Odrasli pak u restoranu Grada mladih mogu organizirati svadbe, krstitke i proslave krizme, bukiran je, kaže osoblje, svakog vikenda tijekom proljetnih mjeseci, a i u ostatku godine domaćin raznim događajima. Onima koji žele u "Pionircu" imati feštu nakon vjenčanja na raspolaganju je mjesta za oko 70 uzvanika, a u izboru su dva jelovnika, za 65 i 75 eura. U jeftiniji, primjerice, ulaze hladno predjelo i goveđa juha, mesna plata s prilogom, janjetina i odojak te vinski gulaš ili čobanac, piće je neograničeno, a uračunati su i šampanjac dobrodošlice te svečano dekoriranje.

– Nedavno smo prostor osposobili i za osobe s invaliditetom tako što smo, uz postojeći toalet, ugradili podiznu rampu. Usto brojne betonirane staze velikog šumskog parka omogućuju ugodan boravak osobama u invalidskim kolicima – kaže nam Irena Benko, voditeljica Holdingove podružnice "Vladimir Nazor", koja upravlja kompleksom.

I za posebne prigode nude dva jelovnika, još nekoliko njih za bankete, a cjenovni je rang od 16 do 28 eura po osobi. Posebno su popularne tematske proslave dječjih rođendana, za koje treba izdvojiti 230 eura za grupu od 15 klinaca.

– Dvosatni program uključuje dva animatora, pozivnice, tortu, piće i grickalice, a roditelji mogu birati gusarsku temu s potragom za blagom, disco-rođendan, šumsku priču, male Baltazare ili igre bez granice – kaže I. Benko. Popularni su i obiteljski ručkovi vikendom jer predjelo i glavno jelo s prilogom i salatom stoje samo 15 eura. – Hit su i naše kremšnite koje bude nostalgiju jer se rade po starinskoj recepturi te su velike i izdašne. Ljudi često vole doći samo na kavu i kremšnitu – dodaje.

Terase restorana preko tjedna se pune i djecom koja dolaze u Školu u šumi, a uveli su i jednodnevne izlete za vrtićki uzrast te dva izvannastavna programa u prirodi. Klinci u Grad mladih dođu ujutro, dan provedu na radionicama i u igri, a oko 15 sati odu kući. Od početka godine "Pionirac" je tako posjetilo 4000 djece, a do kraja ih se očekuje još oko 3000. Ovoga je mjeseca na repertoaru bio i petodnevni Šoomski kamp za polaznike od sedam do 14 godina.

– Roditelj svakog jutra u pola osam ostavi dijete, a po njega dođe u 17 sati. Svaki dan je druga tema pa je jedan posvećen sportu, idući imaju plažu, treći rade pizzu uz pomoć naših kuhara i sl., uključeni su i doručak, ručak i užina, a najvrednije je to što djeca borave na svježem zraku u našoj park-šumi – govori šefica "Nazora".

Programi s noćenjem pak još čekaju cjelovitu obnovu "Pionirca", koja je bila u planu, no zaustavio ju je potres koji je i dokrajčio paviljone načete zubom vremena. – Kontinuirano se radi na pripremi projektne dokumentacije za obnovu, koja je, s obzirom na to da je Grad mladih 2005. proglašen kulturno-povijesnom cjelinom, iznimno zahtjevna, no očekujemo da će sljedeće godine biti sve kompletirano – ističe I. Benko. Planira se obnova sva 34 stambena paviljona, od kojih su većina dobila crvenu naljepnicu. U pet paviljona sa zelenom naljepnicom trenutačno žive raseljeni Ukrajinci, a u jedan je smješten mali muzej botanike. – Dokumentacija čiju je pripremu započeo bivši voditelj Grada mladih Miroslav Čulk djelomično se iskoristila, a nakon izdavanja lokacijske dozvole možemo ići u projektiranje i procjenu troška obnove – napominje.

U zdanju s 1800 kvadrata i kinodvorana

Što se tiče kratkoročnih ciljeva, dodaje I. Benko, ove su godine uredili veliko i malo dječje igralište te stolove za stolni tenis, a planiraju i boćalište, kao i golf-terene. Odobreno im je i dodatnih 150.000 eura za projektnu dokumentaciju za obnovu objekta od 1800 kvadrata koji ima i kinodvoranu, što bi omogućilo da se edukativni programi ne moraju odgađati zbog lošeg vremena, ali i organizaciju brojnih drugih događanja, a natječaj je jučer i raspisan.

A i Zagrepčani koji i dalje rado svraćaju u "Pionirac" jedva čekaju da se obnovi. – Šteta što više nema izleta s noćenjem, to je bio savršeno koncipiran program za djecu. Ali i dalje je lijepo – govore nam Maja Bator i Snježana Ivanov, koje su park posjetile s djecom. I sjajno je, napominje Maja Bota, što je Grad mladih oaza prirode nedaleko od naseljenog dijela metropole.