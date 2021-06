Pavičić Vukičević: Nemam saznanja o uhićenjima, ne znam zašto mislite da bih trebala imati

Nakon održane konstitutivne sjednice Gradske skupštine, bivša v.d. gradonačelnice Jelena Pavičić Vukičević kazala je kako nema nikakvih saznanja o uhićenjima u GSKG-u, kao ni radnjama koje su se provodile.

- Bila sam na sjednici i nisam dobila nikakav poziv niti upit tako da ništa o tome ne mogu reći. Takve optužbe ne zvuče mi dobro, ali ne znam zašto vi mislite da bi ja trebala imati ikakvih saznanja o tome. GSKG je podružnica Holdinga i ne znam kakve su se aktivnosti provodile, ali vjerujem da ćemo tijekom dana imati više informacija na raspolaganju, kazala je.

Kako govori, ne poznaje šefa hitnih intervencija koji je danas uhićen.

- Morate mi dati ime i prezime gospodina. Možda sam gospodina u ovih 20 godina doista i upoznala, ali trenutno ne znam o kome se radi, odgovorila je.

U govoru je i čestitala novoizabranim čelnicima te zastupnicima Gradske skupštine.

- Čestitam svim izabranim zastupnicima i zastupnicama, kao i predsjedniku i potpredsjedniku Gradske skupštine. Nadamo se da ćemo omogućiti našim građanima bolju kvalitetu života, započela je Pavičić-Vukičević.

Na pitanje je li gradonačelnik pogriješio u imenovanju Uprave i Odbora Holdinga, kazala je da je zabrinuta za legalnost NO.

- On ima 11 članova i bojim se da ukoliko dođe do tužbi, da to neće dobro završiti za zagrebački Holding i mislim da je to bio loš početak mandata, kazala je.

