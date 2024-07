Putnici oprez: Nekoliko ZET-ovih linija sutra vozi izmijenjenim trasama, evo detalja

nezbrinute životinje

U četvrtak se održava Večernje udomljavanje pasa i mačaka u Dumovcu

– Građani koji ne mogu trajno udomiti psa ili mačku, a žele pomoći nezbrinutim životinjama, ljubimca iz Skloništa mogu primiti na privremeno čuvanje. To ljubimcima omogućuje da kvalitetno žive te se lijepo socijaliziraju do dobivanja trajnog doma – apeliraju iz Dumovca gdje se trenutno nalazi više od 130 pasa, od štenaca preko odraslih pa do onih treće dobi te 30 mačaka svih dobi.