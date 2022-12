Otkrivamo pridržavaju li se Zagrepčani novih pravila odlaganja otpada. Tomašević prijeti: Neodgovornima slijede sankcije

Plave ZG vrećice u kojima se od 1. listopada odlaže miješani komunalni otpad postale su zagrebačka svakodnevica, a uvođenje novog modela prikupljanja i odvoza otpada, čiji su vrećice simbol, obilježilo je godinu u metropoli. Rezultatima su u Zagrebačkom holdingu i gradskoj upravi vrlo zadovoljni jer se u dva mjeseca, otkako je uveden, količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na Jakuševcu smanjila za 27 posto. Za 40 posto je porasla je količina odvojene plastike, biootpada 36 posto i papira devet posto.

Prihod oko 50 milijuna kuna

Prodaja plavih ZG vrećica puno je manja nego uoči uvođenja novog modela. Podsjetimo, u prvih desetak dana u Zagrebu je prodano oko 600.000 paketa, odnosno šest milijuna vrećica. To je oko dva milijuna vrećica više nego što Hrvatska ima stanovnika te oko 200.000 paketa više nego što Čistoća ima korisnika.

– Zagrebački holding je do sada distribuirao više od 1,3 milijuna paketa od 10 komada ZG vrećica, koje su dostupne na više od 600 prodajnih mjesta – javili su nam iz zagrebačke megatvrtke. Cijene standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad su fiksne, a trgovci koji ih stavljaju u prodaju ostvaruju naknadu u visini 3,7% vrijednosti paketa, poručuju iz Zagrebačkog holdinga. O prihodima je, kažu, još rano govoriti, a detaljan pregled zarade bit će vidljiv za nekoliko mjeseci, no ako pomnožimo broj prodanih paketa s cijenom srednjeg paketa vrećica koji stoji 40 kuna, može se zaključiti da je Holding na vrećicama zaradio oko 50 milijuna kuna.

– Prihod Zagrebačkog holdinga ostvaren od prodaje vrećica knjiži se u potpunosti na podružnicu Čistoća te služi za pokriće nužnih investicija i operativnih troškova podružnice, u koje su uključene i plaće radnika – objasnili su u Holdingu, no dodaju i da plaća koju radnici podružnice Čistoća primaju za svoj rad nije direktno vezana za prihode od prodaje vrećica kao ni za druge prihode podružnice.

Neko je vrijeme štekala podjela žutih i smeđih vrećica za plastiku i biootpad pa su Zagrepčani međusobno trampili plave vrećice za žute i smeđe, no ambalaže za reciklate do sada su podijeljene većini kućanstava. Oni koji žive u obiteljskim kućama dobili su 26 žutih vrećica od 60 litara i 13 žutih vrećica od 120 litara, odnosno dvije role, a oni u stanovima dobili su paket u kojem se nalazi 26 žutih vrećica od 60 litara te 52 biorazgradive smeđe vrećice od 10 litara za odlaganje biootpada.

Pridržavate li se novog modela razdvajanja otpada u Zagrebu? Da, uvijek! 64,81% +

Ponekad, ali nije lako s toliko vrećica 4,44% +

Češće nego prije, ali ne uvijek 7,78% +

Ne, nikada 22,96% +

U vrijeme podjele, napominju iz Čistoće, besplatne žute i smeđe vrećice neće se moći preuzeti u poslovnicama Holding centra. Onima kojima ponestane besplatnih vrećica prije sljedećeg ciklusa podjele informacije o lokacijama preuzimanja dodatnih paketa mogu se saznati slanjem upita na e-maila zgvrecice@zgh.hr, objašnjavaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević nedavno je najavio i strože kontrole odlaganja ZG vrećica te kažnjavanje onih koji krše pravila.

Uskoro provjera spremnika

– Sada stvarno mislimo da je bilo dovoljno vremena za prilagodbu. Ima dovoljno vrećica u trgovinama, doista nema nikakvog smisla da 60 ili 70 posto ljudi koristi plave vrećice, a ostatak ne i tako ne plaća varijabilni dio usluge odvoza otpada – kazao je Tomašević, a komunalni redari i radnici Čistoće pojačano kontrolirati korištenje plavih vrećica od prošlog tjedna. Do tada su djelatnici Čistoće na spremnike lijepili naljepnice s pohvalama onima koji uredno odlažu, kao i one s upozorenjima onima koji to ne čine.

– Djelatnici Čistoće u proteklim su tjednima lijepili na kante upozorenja ili zahvale i tako dali do znanja da pratimo što korisnici rade. Većina kazni napisana je zbog nepoštivanja komunalnog reda, što nije novost. Oduvijek je propisano da se otpad ne može odlagati bilo gdje. Tu odmah kažnjavamo, a nakon toga ćemo provjeravati što je u spremnicima. Kazne nisu simbolične ni pretjerane, već dovoljne da se ljudi korigiraju i da shvate da se radi o općem dobru – rekao je nedavno voditelj podružnice Čistoća Davor Vić.

Gradonačelnik Tomašević najavio je i da će u siječnju početi provjere spremnika koji su još na javnim površinama, posebice onih gdje suvlasnici zgrada nisu s Čistoćom provjerili mogu li se maknuti s javnih površina ili ih treba staviti u boks.

