'ONI 2025.': Kupnjom kalendara pružite podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti

Limited edition kalendar "ONI 2025." by Djelovanje donosi san u vaš dom, ali i svjetlo za Krijesnice, djecu na liječenju od malignih bolesti. Kalendar okuplja 13 renomiranih ilustratorica i ilustratora, Manela Šumberca, Donate Krznarić Milić (Little Donata), Svjetlana Junakovića, Apolonije Lučić, Nine Ivanović (Olofka), Dragana Kordića, Nene Pavelić, Ivana Stanišića, Filipa Peraića, Žabčić Petre, Jasmina Miškovića, Vanje Jambrek i Olija Neakademskog slikara.Svaka ilustracija inspirirana je temom "san".

– San, kao metafora za ono željeno i nemoguće, ima moć da postane stvarnost kad u njega vjerujemo. Svaka mala Krijesnica sanja, a mi im možemo pomoći da njihovi snovi postanu stvarni – rekla je autorica projekta Varga Vanja. Uključujući umjetnike čiji su radovi dostupni i na aukciji, kalendar spaja umjetnost i dobrotvorstvo. Na otvorenju izložbe 6. prosinca u 19 sati u baru Botaničar posjetitelje očekuju originalni radovi, DJ Hibou i DJ Ogun te prilika za kupovinu ili rezervaciju kalendara koji je dostupan za 33 eura, od čega se 22 eura donira udruzi Krijesnica, osiguravajući sredstva za izradu perika i podršku djeci. Uz kalendar dolazi i "ONI 2025" kartica, koja omogućuje popuste kod devet brendova uključujući Garden Brewery i Cogita.

U 2021. godini prodano je 300 ONI kalendara i 6 ilustracija, te je skupljeno 29.000 kn, a u 2022. godini je za isti broj prodanih kalendara i četiri rada prikupljeno 33.000 kn za male Krijesnice. Prošle godine ljestvica je dodatno podignuta pa je prodano 300 kalendara te pet ilustracija, a prikupljeno čak 50.000 kn. ONI 2025 kalendara je 300, a ako se svi prodaju prikupt će se 6.600 eura. Dodatno, originalni radovi će biti na online aukcijskoj prodaji te kupovinom možemo povećati donaciju.