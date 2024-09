Odlične vijesti za sve školarce: U Zagrebu se organizira besplatna škola klizanja, prijave su u tijeku

Sutra počinje škola, a s njom i brojne izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Svi školarci koji vole zimske i ledene sportove, poput primjerice klizanja i hokeja sada imaju priliku za svoje prve korake na ledu jer Medveščak organizira besplatnu školu klizanja za sve prvašiće i predškolce.

"Zima nam se polako bliži, a što je zima bez čarobnih trenutaka na ledu? KHL Medveščak Admiral s ponosom poklanja besplatnu školu klizanja za sve prvašiće i predškolarce! Ako želite da vaša djeca dožive radost klizanja i uživaju u sigurnim i zabavnim treninzima na ledu, ovo je idealna prilika!" ističu iz KHL Medveščak Admirala.

Škola klizanja traje od 15. rujna do 8. prosinca i odvija se u tri ciklusa, a svaki ciklus traje četiri tjedna s ukupno 8 treninga.

1. ciklus: 16.9. – 13.10.

2. ciklus: 14.10. – 10.11.

3. ciklus: 11.11. – 8.12.

Treninzi se održavaju dvaput tjedno, srijedom od 17:30 do 18:15 i subotom od 10:15 do 11:00 sati u našoj ledenoj dvorani Admiral Ice Dome, Kombolova 6, Utrine. Za one male buduće klizače koji nemaju svoje klizaljke – nema brige! U dvorani se mogu iznajmiti klizaljke. Prijave su jednostavne – sve što trebate učiniti je poslati e-mail na info@medvescak.com i osigurati svoje mjesto u ovom nezaboravnom iskustvu.

"S obzirom na velik broj zainteresiranih polaznika, prijave za prvi ciklus Besplatne škole klizanja otvorene su do 13. rujna.Pružite svom djetetu priliku da zavoli klizanje i uživa u nezaboravnim trenucima na ledu. Vidimo se na ledu – neka započne zimska zabava!" zaključuju iz KHL-a.