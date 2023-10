Od sutra: Zagrebačka ulica bit će zatvoren mjesec i pol dana, proučite obilazne pravce

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika, Stubička ulica na dijelu od II. Zagorske ulice do Z. Ladike od ponedjeljka 16.10. od 07 sati do srijede 01.12.2023. do 15 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazan pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Zagorska – Zagorska II. – Stubička ul. i obratno. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

>>VEZANI ČLANCI:

U Gradu upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za razumijevanje.

>>VIDEO: Otok s najmanje stanovnika na kojem svi imaju isto prezime