Od sutra su ove zagrebačke ulice zatvorene za sav promet

Zbog montaže krana Kačićeva ulica na dijelu od Ilice do Prilaza Gjure Deželića, sutra od 8.30 do 15 sati bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac bit će:

Ilica – Krajiška – Prilaz Gjure Deželića.

Također, zbog radova na uređenju, istočni kolnik Ulice Velimira Škorpika na dijelu od Ulice Kreše Golika do Samoborske ceste bit će privremeno zatvoren za promet sutra od 8 sati do subote 31. kolovoza do 20:00 sati. Za vrijeme radova promet će se odvijati po zapadnom kolniku dvosmjerno, odnosno, po jednoj prometnoj traci za svaki smjer. Prometovanje raskrižjem Ulica Velimira Škorpika - Ulica Kreše Golika – Kovinska ulica bit će omogućeno isključivo u smjeru sjever-jug.

Zbog radova izgradnje kolnika, Ulica Kraljevečki brijegi na dijelu od Kraljevečke ceste do Ulice Mrakov breg bit će zatvorena za sav promet od sutra u 9 sati do četvrtka 31. listopada do 4 sata. Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: