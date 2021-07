O gužvama u Petrinjskoj oglasio se i MUP: Evo zašto do njih dolazi i kako ih smanjiti

Nakon što smo pisali o Zagrepčanima koji satima stoje u redovima ispred policijske uprave u Petrinjskoj ulici, te ljudima koji te gužve koriste kako bi papiriće s brojevima prodavali za pet kuna komad, javili su se iz Ministarstva unutarnjih poslova, a njihova načelnica Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove Branka Šepac Blažanović objasnila nam je zašto uopće dolazi do velikih gužvi te što se može napraviti da bi se one smanjile.

Nije samo stvar u ljetnom radnom vremenu, već i u tome što ljudi dolaze produljiti svoje osobne dokumente iako to u stvari ne trebaju, započinje ona s objašnjenjem.

Dopunama zakona iz ovlasti unutarnjih poslova određeno je da i dalje vrijede isprave čiji je rok važenja istekao za vrijeme epidemije i da će važiti još 30 dana po prestanku epidemije. No s relakacijom mjera, i koristeći razdoblje godišnjih odmora, dobar dio tih građana kojima je istekao rok važenja ispava odlučli su se sad u ljetnom periodu podnijeti zahtjev za osobne iskaznice i putovnicu. Oni to rade iako to ustvari ne moraju, no kod prelaska granice, na primjer, mogu imati problema iako smo mi obavijest da smo donijeli takve zakone odaslali u sva naša diplomatsko-konzularna predstavništva diljem svijeta - kaže načelnica Šepac Blažanović, te kao drugi glavni razlog objašnjava i činjenicu da je izrada žurnih putovnica u Zagrebu najbrža u Hrvatskoj. Isprava može biti gotova u samo jedan dan, pa zato u Petrinjsku - gdje se jedino i može izvaditi žurna putovnica - dolaze i ljudi iz drugih zemalja, kao i hrvatski građani koji žive u inozemstvu. Treći je razlog, naravno, skraćeno radno vrijeme.

- Zbog godišnjih, usklađenja radnog vremena s drugim tijelima državne uprave, radi se smanjenim kapacitetom i radi se u kraćem radnom vremenu. Ovo su, dakle, tri osnovna razloga - objašnjava dalje. A kako građani te gužve mogu smanjtiti? Pa, prvenstveno, tako da obavljati upravne poslove ne odlaze osim ako to nije neophodno.

- Ako već dolaze, treba znati da se u zagrebu poslovi prijavništva i osobnih isprava obavljaju na četiri gradske lokacije. Prije četiri godine otvorili smo šaltere u Heinzelovoj, u II. poliicijskoj postaji Črnomerc i VI. policijskoj postaji Novi Zagreb. Htjeli smo na neki način rasteretiti Petrinjsku, i omogućuiti osobama starije životne dobi da na Črnomercu i u Novom Zagrebu mogu podnijeti zahtjev za osobnu iskaznicu. No ondje dolaze i drugi ljudi, pa su i tamo gužve. No, važno je znati da građani na raspolaganju imaju četiri gradske lokacije - ističe. Osim toga, nadodaje, velik broj ljudi i dalje ne koristi usluge dostupne putem sustava e-Građani, a postoji toliko toga što se ondje može obaviti.

- Putovnica, dozvola vozačka, prijava boraviša, uvjerenje o prebivalištu, to se sve može može putem e-građani - kaže B. Šepac Blažanović te dodaje i da za starije i nemoćne osobe postoje mobilni timovi koji im dolaze u domove.

No, ako građani već trebaju doći, oni prije toga trebali informirati o tome što im je potrebnom a to mogu putem weba ili zvanjem na informativne kontakt-telefone. Mnogo njih, primjerice, navodi dalje, ne zna da ne treba donijeti nikakve obrasce za izdavanje osobne i putovnice, već je potrebno imati samo fotografiju, uplatnicu i identifikacijsku ispravu. A kad smo već kod uplata, dobro ih je napraviti prije dolaska u prostorije MUP-a. Gužve se, nadalje, mogu isbjeći i korištenjem e-redomata.

- To je sustav dijeljenja brojeva. Putem QR koda građani mogu pratiti red čekanja izvan službenih prostorija. Jako je zgodna aplikacija - kaže nam ona. Roditelji, napominje još, ne trebaju voditi djecu prilikom obavljanja upravnih poslova, je djeca mlađa od 12 godina nisu potrebna niti za jednu upravnu radnju. Kod predaje zahtjeva ne trebaju biti oba roditelja.

- U svakom slučaju, Ja bi samo apelirala na ljude da ne dolaze ukoliko nije neophodno, da ih molim za strpljenje, da se sve ovo što pridržavaju, i svih aktualnih epidemioloških mjera - kaže načelnica. A što je, pitamo je, s "prodavačima" papirića s brojevima?

- Uputili smo dopis, to ćemo provjeriti - kaže.