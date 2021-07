VIDEO Zagrepčani ispred MUP-a satima čekaju na red: 'Neki za pet kuna prodaju svoje brojeve!'

"Hoćeš broj? Evo, neka bude pet kuna", ovako nam se jutros obratio gospodin dok je hodao između desetaka Zagrepčana koji od jutra čekaju na red ispred zgrade MUP-a u Petrinjskoj. Deset je bilo sati, ljudi vani i nije bilo toliko koliko ih zna biti već u 7 ujutro, no zato se u unutrašnjosti zgrade jedva moglo disati. Korona-pravila ili ne, ljudi je toliko da se nema gdje sjesti, a niti stati, a takva je situacija, kažu nam Zagrepčani, svaki dan.

- Uzeo sam svoj broj u utorak, oko pola 11, a na red sam došao negdje oko 15 sati. Imao sam nekih 100 ljudi ispred mene Došao sam produžiti svoju putovnicu - prepričava nam Darko Šoljić, kojeg smo jutros zatekli ispred Petrinjske dok je čekao da preuzme svoju putovnicu. Stvar je u tome što zbog ljetnih odmora upravni poslovi MUP-a rade skraćeno, od 7 do 14, a jedino je ponedjeljkom nešto duže radno vrijeme, do 17.30 sati.

Redovi su tako, kažu građani, dugački već u sedam ujutro, i čeka se satima, pa su neki to odlučili i iskoristiti.

- Oni dođu odmah ujutro, uzmu hrpu brojeva pa ih kasnije prodaju ljudima. Čuo sam da se tako nešto radi ali to nisam još vidio. Odvratno! - kaže nam još jedan od ljudi ispred Petrinjske. A slično razmišlja i naš sugovornik Darko Šoljić.

- Neki ljudi čekaju, a neki ljudi iskorištavaju gužvu. To nije u redu - smatra on.

Inače, ljetno radno vrijeme za upravne poslove MUP-a je do 3. rujna i to u Petrinjskoj, Heinzelovoj, i u Policijskim postajama Sesvete, Velika Gorica, Zaprešić, Jastrebarsko, Samobor, Vrbovec, Ivanić-Grad, Dugo Selo i Sv. Ivan Zelina. Ponedjeljkom je radno vrijeme od 7 do 17.30 u Petrinjskoj 30 (na poslovima prebivališta i osobnih isprava), Heinzelovoj 98 (na poslovima prebivališta, osobnih isprava i vozačkih dozvola) i u Policijskim postajama Sesvete, Velika Gorica, Zaprešić i Samobor. U II. policijskoj postaji Zagreb (Črnomerec) i VI. policijskoj postaji Zagreb (Novi Zagreb) na poslovima prebivališta i osobnih isprava (samo u redovnom postupku) radno vrijeme sa strankama je radnim danom od 7 do 14 sati (pauza od 10,30 do 11 sati). Cijeli raspored možete vidjeti ovdje

Zahtjevi za osobnu iskaznicu i putovnicu u žurnom postupku mogu se podnijeti isključivo u Petrinjskoj 30, a izrađene isprave preuzimaju se na onoj lokaciji na kojoj je podnesen zahtjev.