Policajci teško ozlijedili slijepca jer su mislili da je netko drugi: Nije ni uspio uzeti osobnu iskaznicu

Zagrebački policajci ozlijedili su i priveli krivog čovjeka, slijepca, te ga prijavili sudu za lažno predstavljanje i vrijeđanje. Stevan Jambrešić ima 47 godina i od djetinjstva je potpuno slijep. S polusestrom živi na zapadnoj strani glavnog grada. Baš tamo prije dva mjeseca zatekli su ga i policajci.

- Odlazim do plota, otvaram. Pazite pitanje, jeste vi Stevo? Eto, tako su pitali. Ja sam rekao da, da. No, prezime nisu spominjali, ispričao je za Potragu RTL-a Zagrepčanin Stevan Jambrešić. Stevan, kojeg svi zovu Stevo, nekoliko trenutaka kasnije našao se na podu. Dvojica policajaca privela su ga na silu, slomili su mu nogu i iščašili ruku.

Policija je tražila čovjeka potpuno drugačijeg prezimena. Stevan Jambrešić, kaže, do svoje osobne iskaznice nije uspio niti doći. Prije nego je shvatio što se događa policajci su ga zgrabili rukama.

- Kad su me odvukli do pola dvorišta su me srušili i počeli udarati po nozi, onako skakajući dok ja nisam počeo bolno arlaukati, i rekao, slomili ste mi nogu. Nogom! Cipelom! Jako. I sad, što je bilo. Ja sam kazao, slomili ste mi nogu, uopće se nisu obazirali na to, onda su stali udarati, onda su počeli nogu izvrtati, rekao je Jambrešić.

Njegovo jaukanje čula je i susjeda Lejla Tataragić. - Vidjela sam kako leži na podu, kako su ga podigli, on je rekao da mu je strgana noga. Slomio si mi nogu, slomio si mi nogu. Znači, ja sam samo rekla, pa dobro što radite, on je slijep i u tom su ga podigli s poda i vodili prema kolima. Bili su drugi susjedi ovdje, svi su čuli da se događa nešto. Nije im bilo jasno što se događa i što je on mogao napraviti budući je slijepa osoba, rekla je Zagrepčanka.

Stevan Jambrešić kaže da je u autu rekao da je on Stjepan Jambrešić, a ne onaj kojeg su tražili. - Da, rekao sam im, ajmo sad kad ste shvatili da sam kriva osoba, vratite me doma. Ne! To ćemo u postaji riješiti. Uz stepenice sam se s tom bolesnom nogom penjao, uopće mi nisu pomogli, da bi drugi kolega policajac toj dvojici kazao: što uradiste, priveli ste krivu osobu, priča Stevan Jambrešić.

Kako navodi Potraga RTL-a, policija je tražila osobu romske nacionalnosti, istog imena, ali različitog prezimena, koja se, navodno trebala nalaziti na istoj adresi. O ovom slučaju brutalnog policijskog postupanja sa slijepom osobom Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obavijestili su Jambrešićeva polusestra, Savez slijepih Hrvatske, ali i zabrinuti susjedi.

- Naše ovlasti su takve i način postupanja, da uvijek pružimo priliku i onoj drugoj strani da objektivnije donesemo naše mišljenje, iako je ovdje već u samom zaprimanju i razmatranju predstavke vidljivo da se radi o teškom i grubom kršenju prava osobe s invaliditetom, kazala je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak koja je zatražila očitovanje policije. Rok za njihov odgovor je prošao pa se zahtjev slao višem tijelu - Vladi. Vlada potom zahtijeva obavijest od strane MUP-a.

Iz MUP-a priznaju da su policijski službenici prekršili zakon, neopravdano upotrijebili silu. U odgovoru pravobraniteljici koji je stigao mailom 13. srpnja, a nosi datum 28. lipnja, tvrde da su o svemu obavijestili i Jambrešićevu sestru 21. lipnja.

Ona pak navodi da joj poštom nije ništa stiglo. - Na koncu, ako su već išli slati poštom pa zašto mi nisu proslijedili mailom budući smo se e-mailom korespondirali. Nakon što sam ja pitala, u travnju su mi se oni javili da je slučaj u obradi i da će im trebati malo više vremena da se to sve skupa obradi, kaže polusestra Stevana Jambrešića.

U službenoj policijskoj zabilješci piše i da je liječnica Hitne, koja je pozvana u postaju nakon što se Stevan Jambrešić žalio na bolove, ustanovila da mu nije ništa.

- Gledajući kvalifikaciju ozljeda, radi se o teškim tjelesnim ozljedama, nevjerojatno je da one nisu mogle biti vidljive, već prepoznate u policijskoj postaji, obzirom da su nastale netom prije njegovog dovođenja, nažalost tu nekog logičnog objašnjenja ne vidimo, kaže zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić.

Hitna pomoć Stevana Jambrešića odvezla je u KBC Sestre Milosrdnice gdje mu je ustanovljen prijelom noge i iščašenje ruke te je zadržan u bolnici pet dana.

Policija ga i optužila

Nakon što su ga priveli i ozlijedili ni krivog ni dužnog, policija je optužila Jambrešića da im se lažno predstavio, vrijeđao ih i omalovažavao te im odbio dati osobnu iskaznicu.

- Bez obzira jel' govorimo o osobi sa ili bez invaliditeta, vidljivo je apsolutno kršenje prava, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i ukazivanje na nasilje, kaže pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak.

- Kako ja slijep protiv njih dvojice? Kako? Ako stojite ispred mene i šutite, ja ne znam da ste mi ispred. I znači automatski kako sam ja mogao se opirati protiv njih, priča Stevan Jambrešić.

Iz MUP-a je za Potragu RTL-a odgovoreno da će nakon utvrđenih okolnosti optužni prijedlog protiv Stevana Jambrešića biti odbačen, dok će biti pokrenut disciplinski postupak protiv policijskih djelatnika te je o rezultatima kriminalističke istrage obaviješteno i Državno odvjetništvo, saborski Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine te pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. U uredu pravobraniteljice, kažu, Stevan Jambrešić zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda ima pravo podnijeti odštetni zahtjev.