Novi šoping-centar na 8000 m2 u Zagrebu, svi pohrlili provjeriti turski brend

Uz popuste i do sedamdeset posto otvoren je jučer Arena Park, novi trgovački centar koji se smjestio tik uz svog “velikog brata” Arena Centra na Laništu. Izgradnja prostora od 8000 četvornih metara trajala je malo više od pola godine i stajala 12 milijuna eura, a u njega se smjestilo deset trgovina, šetnica i kafić. Uskoro bi se, kažu nam iz Arene, u parku trebao otvoriti i drive-through restoran. Gužve su bile na svakom koraku jer su kupce, osim uobičajene radoznalosti, privukla velika sniženja.

Navala na badiće

Najiščekivaniji novitet u centru definitivno je bio turski brend LC Waikiki koji je jučer otvorio svoj prvi dućan u Hrvatskoj pa su zato najveće gužve bile upravo tamo. Redovi za blagajnu bili su gotovo do ulaza, a mnogi nisu mogli dočekati red za garderobu pa su odjeću isprobavali nasred trgovine. Svi su grabili majice po 50 kuna, košulje po 70, traperice po 120, suknje po 80... Kupci kažu da su ove cijene zaista bagatelne, a kada se na njih zaračuna još popust od 20 posto, onda im nitko ne može odoljeti. Posebno živo je bilo na odjelu donjeg rublja, gdje su mnogi navalili na jeftine kupaće kostime.

– Ne mogu vjerovati da je samo 120 kuna za oba dijela. Spremna sam za ljeto! – sretna je sa svojim badićem cvjetnog uzorka bila Mirna Grabaš koje strpljivo čekala red na blagajni u redu dugačkom nekoliko desetaka metara.

Zadovoljna odabirom bila je i Karolina Boban koja je za sebe odabrala nekoliko majica kratkih rukava za 40 kuna i suknju za 60. Tu je stala, kaže, prije nego što u Waikikiju ostavi pola svoje plaće. Za sebe je nešto pronašla i Hana Hadžiavdagić.

– Očekivala sam lijepe majice i bluze, ali me oduševila ponuda sportske odjeće jer volim vježbati – kaže nam poznata voditeljica.

Trajno sniženje za tenisice

Ponuda je bila akcijska i u ostalim trgovinama pa su roditelji u Pepcu mogli pronaći dječje majice za manje od 10 i kompletiće za manje od 30 kuna, dok su oni koji su posjetili PittaRosso imali 30 posto popusta na dio asortimana, a još 50 posto na drugi artikl. Intersport outlet imao je i do sedamdeset posto trajnog sniženja na pojedine tenisice i sportsku odjeću tako da se u samo nekoliko minuta šetnje trgovinom mogle pronaći reebokice za 230 umjesto 600 ili pak conversice za 300 umjesto standardnih 640 kuna. Gameri i ljubitelji tehnologije mogli su posjetiti najveći dućan Santa Domenice u Hrvatskoj, gdje su imali 20 posto popusta na pojedine marke uređaja, kao i PlayStation 4. Danski trgovac namještaja Jysk neke je artikle prodavao za samo trećinu cijene pa pojedini madraci nisu koštali 2200, već 650 kuna, stolovi su bili sniženi za 500 kuna, a jastuci i popluni mogli su se naći i za manje od 100 kuna – no samo do 22. svibnja, koliko popust traje. Svoja su vrata u Arena Parku otvorili i KiK, Bubamara, CCC i ExtraSports. A između šopingiranja društvo su kupcima pravili najpopularniji Pokémon Pikachu koji se šetao centrom i spremno pozirao za fotke i klaunovi koji su djeci izrađivali životinje od balona. Modni savjetnici CCC-a davali su kupcima savjete kako složiti dobru kombinaciju, a vizažisti su besplatno šminkali.

Pogledajte i video: Plaće radnika u najvećim trgovačkim lancima