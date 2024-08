Nove obustave ZET-a zbog radova: Dvije tramvajske linije prometovat će skraćeno, evo detalja

Kako nam se za nekoliko dana bliži državni praznik, odnosno Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja koji se obilježava u ponedjeljak, iz ZET-a nam je došlo nekoliko obavijesti o promjenama u voznom redu. Tako javljaju da će, s obzirom da je riječ o prazniku, u tramvajskom i autobusnom prometu biti na snazi nedjeljni vozni red, a tramvajske linije 1, 3 i 8 neće prometovati.

Najavili su također i da će u utorak, 6. kolovoza od 18 sati pa sve do kraja dana biti obustavljen tramvajski promet od okretnice Heinzelova do Savišća zbog radova na energetskoj mreži. Tramvajske linije 2 i 3 prometovat će skraćeno do okretnice Heinzelova, a linija 13 izmijenjenom trasom. Vozit će ovako: Jarun - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg. Umjesto tramvaja, od Heinzelove do Savišća prometovat će autobus.

Zbog radova na pristupnoj cesti od Slavonske avenije prema Ulici grada Gospića, autobusne linije 214 (Koledinečka - Trnava - Kozari Bok) i 235 (Dubrava - Trnava - Kozari Bok) će u nedjelju 4. kolovoza, u vremenu od 7 do 19 sati, prometovati djelomično izmijenjenim trasama u smjeru Kozari Boka.

Linija 214: Koledinečka - redovnom trasom do Slavonske avenije - (lijevo) Ulica M. Čavića - (lijevo) Servisna cesta - Kozari Bok

Linija 235: Dubrava (terminal) - redovnom trasom do Slavonske avenije - (lijevo) Ulica M. Čavića - (lijevo) Servisna cesta - Kozari Bok. Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi linija 214 i 235 neće koristiti usputna stajališta. Autobusna linija 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) neće koristiti stajalište Žitnjak u smjeru Glavnog kolodvora.

