Nove izmjene u ZET-u: Čak pet tramvajskih linija sutra prijepodne mijenja trasu, uvode se i autobusi

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, javljaju iz ZET-a, sutra će od 9 do 13 sati biti obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja te od Kvaternikovog trga do Branimirove. Tramvajske linije koje prometuju tim dijelovima grada prometovat će skraćeno ili djelomično izmijenjenim trasama.

Tramvajske linije 5, 7 i 17 tako će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera, dok će linije 9 i 13 voziti skraćeno do Trga žrtava fašizma:

linija 5: Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak;

linija 7: Arena Zagreb - Držićeva - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška - Dubrava;

linija 9: Ljubljanica - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kneza Mislava - Trg žrtava fašizma;

linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Frankopanska - Trg bana Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma;

linija 17: Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Jelačića - Draškovićeva - Vlaška - Park Maksimir.

Od Trga žrtava fašizma do Borongaja vozit će autobusi.

