Neugodno iznenađenje za neke Zagrepčane: Pukla cijev, voda stiže iz cisterni

Zbog puknuća cjevovoda, danas je došlo do privremenog prekida opskrbe vodom u dijelovima zagrebačkih kvartova Kustošija i Dubrava. Bez vode su potrošači u Rogininoj ulici do 13 sati, te u Kanarinskoj, Bekatinečkoj, Tarskoj i Gračačkoj ulici do 14 sati. Tijekom trajanja radova, osigurana je opskrba pitkom vodom putem autocisterni označenih natpisom "VODA ZA PIĆE". Iz Holdinga mole građane navedenih područja za razumijevanje i strpljenje tijekom sanacije kvara.