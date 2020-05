Narodno sveučilište pripremilo je pregršt virtualnih događanja, pogledajte program

Virtualne predstave, koncerte, kreativne natječaje i izložbe priprema za Zagrepčane Narodno sveučilište Sesvete, a program se može detalno razgledati na njihovoj web stranici.

Predstava Ribar Palunko i njegova žena u režiji Marija Kovača može se razgledati do 20. svinja, a ljubavnka komedija u četiri čina Vrzino kolo može se pogledati do kraja ovog tjedna. Snimka koncerta održanog u sklopu SMUK-Festivala mladih također se može pogledati online, i to do sve do kraja mjeseca. U programu se nalazi i virtualna izložba "Svi smo mi Moebius" akademskog slikara Danijela Drakulića koja je "otvorena" do 13. lipnja, a povodom Dana grada Zagreba održat će se i online izložba dječjih radova "Zagreb-moj grad".