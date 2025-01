Najamnine u Velikoj Gorici veće no ikad: Za 40 kvadrata traži se više od 800 eura mjesečno

Najam stanova u Velikoj Gorici bilježi značajan porast cijena. Tako mjesečna najamninama za stanove od 40 četvornih metara doseže i više od 800 eura, piše gorica.info. Dok su se prije pet godina, novouređeni dvosobni stanovi površine 55 do 60 metara kvadratnih iznajmljivali za 450 do 500 eura mjesečno, danas se za istu kvadraturu treba izdvojiti od 600 do 700 eura, bez uključenih režija.

A unatoč građevinskom bumu u Velikoj Gorici, ponuda stanova za najam ostaje ograničena. Primjerice, na jednom od najpopularnijih internetskih oglasnika, Njuškalu, trenutno je dostupno samo 40-ak oglasa za najam stanova u Velikoj Gorici, od čega su mnogi namijenjeni isključivo radnicima ili se nalaze u obiteljskim kućama, što unajmljivači ne preferiraju.

Cijene najma, naravno, variraju ovisno o stanju stana, namještenosti, lokaciji i starosti zgrade. Primjerice, garsonijera od 20 četvornih metara u centru grada iznajmljuje se za 250 eura, unatoč tome što se nalazi u suterenu s minimalnim dnevnim svjetlom.

Za stanove površine 35 do 50 kvadrata, koji su u lošijem stanju, potrebno je izdvojiti 350 do 500 eura mjesečno. A novouređeni stan od 40 kvadrata, nudi se za 800 eura mjesečno, dok se nešto veći stan, od 44 kvadrata, u novogradnji s pripadajućim garažnim mjestom iznajmljuje za 850 eura. Što je veća kvadratura, veća je cijena pa se za stan od oko 70 kvadrata treba izdvojiti preko 1000 eura mjesečno.