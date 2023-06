'Nadali smo se da će nova vlast spasiti naš parkić, ali se ipak pretvorio u gradilište'

Nekoć su onamo rado odlazili s djecom i provodili poslijepodneva u hladu ispod krošnji tamošnjih stabala, posebice u vrućim ljetnim danima. Ali već neko vrijeme ledina na uglu Grškovićeve i Rockefellerove na Medveščaku, govori nam Dinka Vlahović, ne služi za razonodu, nego je uglavnom obrasla travom, a odnedavno je ondje niknulo gradilište.

Iščupana su gotovo sva stabla, postavljene zaštitne ograde, a hortikulturu su zamijenili bageri i duboka jama. Idiličan pogled na obližnji park Glogovac sada je, kaže, ukaljan cijevima, željeznom konstrukcijom i građevinskim materijalom.

Čestica u potpunosti u privatnom vlasništvu

– Mi smo to uvijek doživljavali kao svojevrsni produžetak Glogovca i omiljeno mjesto okupljanja svih nas koji živimo u blizini. S obzirom na to da je ovdje autobusna stanica, znali bismo po povratku iz centra zastati i malo se opustiti na toj ledini. Nekoć su ovdje bile i klupice i sprave za djecu, a svi smo se pribojavali da to neće tako dugo ostati netaknuto, što se na kraju pokazalo točnim – govori D. Vlahović.

>>FOTO: Pogledajte kako izgleda gradilište na Medveščaku

Istog se pribojavao i susjed kojeg smo sreli dok je proučavao novonastalu situaciju na ledini. S cijelom je pričom dobro upoznat, kaže, jer već godinama vodi bitku da se taj parkić očuva pa tvrdi da je parcela nekoć bila većinski u vlasništvu privatnika, a manjim dijelom u vlasništvu Grada. Sada je, što potvrđuje i izvod iz katastra, u potpunosti pod investitorom koji ondje gradi stambeno zdanje, a tako stoji i na ploči uz gradilište.

– Do prije četiri ili pet godina bilo je svega ovdje, zelenila koje se redovito održavalo, a djeca su svraćala nakon škole na igru i druženje. Onda je postavljena prva ograda koja stoji i danas, a svi smo mislili da je to kako bi se površina zaštitila od pasa. Potom su 2016. preko noći nestale četiri klupe i svi sadržaji za djecu, a netko je posjekao i nekoliko stabala, što smo prijavili komunalnim redarima jer je postalo jasno da će se nešto ovdje graditi. Tada su nam potvrdili da je površina u potpunosti u privatnom vlasništvu i da se tu ne može ništa – govori nam stanovnik Medveščaka pa domeće kako nakon cijele te situacije prostor i nije bio najbolje održavan.

Trava je ondje znala biti nepokošena mjesecima, što su, kaže, također redovito prijavljivali. Pokazao nam je i odluku Gradskog ureda za prostorno uređenje iz 2017. prema kojemu je bivšem vlasniku odbijena dozvola jer prema GUP-u nije riječ o građevinskoj čestici. Napominje da načelno nije protiv gradnje, ali smatra da je Grad trebao učiniti nešto da taj mali komad zelenila ostane sačuvan od devastacije.

– Nije mi jasno kako prije šest godina nije moglo, a sad odjednom može? U konačnici, možda je sve i legalno, ali razočarani smo zbog činjenice da je politika umiješala prste oko te male parcele još za vrijeme prošle gradske vlasti, a imam osjećaj da se isto nastavlja i sada. Nekoliko sam puta apelirao da moramo zaštiti parkić jer je bio krasno mjesto, a znam da je bilo još mojih susjeda koji su ustrajali na tom pitanju, ali konkretni koraci nikad nisu pokrenuti. Sada je vjerojatno prekasno da se bilo što napravi – pesimističan je naš sugovornik.

Grad: Na dijelu parcele pravila za zaštitu

A u spas ledine sumnja i Ana Marinković. Radovi su počeli, domeće, tu se ne može ništa, pa se sada, kaže, samo nada da zdanje koje bi ondje trebalo niknuti neće biti golemo i zaklanjati pogled na njihov zeleni kvart.

– Znam da su brojni susjedi kupovali nekretnine zbog divnog pogleda na Glogovac pa se nadam da će im barem on ostati, ako već ne možemo sačuvati prirodu. Na dan kada se počelo kopati zaista sam osjetila da smo izgubili bitku za ovaj park, a pitam se i što će sljedeće nestati pod teškim kotačima bagera na Medveščaku na kojem se ionako svako malo nešto radi – ističe A. Marinković.

Investitori na čestici su nam potvrdili kako na ledini grade stambenu zgradu prema svim odgovarajućim propisima i dozvolama. – Bivši je vlasnik stavio oglas u novine da prodaje parcelu i mi smo se javili, a oduvijek smo planirali ondje nešto napraviti, s tim da je čestica već imala građevinsku dozvolu i prije nego što smo postali vlasnici – napominju pa domeću kako je jedan manji dio parcele zelena površina na kojoj ne smiju graditi. Sve je, tvrde, legalno i u skladu s podacima koji su vidljivi i u katastru.

I iz Grada su nam odgovorili kako se na čestici smije graditi od 2019., kada je, u skladu s GUP-om, izdana važeća građevinska dozvola. Potvrdili su nam i da se ona nalazi dijelom na površinama stambene namjene, a dijelom na javnim zelenim površinama, na području na kojem se primjenjuju urbana pravila za zaštitu osobito vrijednoga središnjeg dijela podsljemenskog područja. Ipak, riječ je i o ulici koja je pretežito izgrađena pa je gradnja dopuštena prema načelu interpolacije, uz određene gabarite koji se moraju poštivati.

– Smještaj stambene građevine predviđen je na površini u osnovnoj namjeni, a dio parcele u zoni Z1 predviđen je kao "park na parceli" na način da se zadržava vrijedno visoko zelenilo, a ostatak terena uređuje se kao travnjak sa živicom uz rub čestice – objašnjavaju iz Grada pa dodaju i da su neposredni susjedi bili protiv gradnje na parceli, no tvrde kako njihovi prigovori nisu bili takvi da bi spriječili izdavanje dozvole.