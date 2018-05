Na poslu cijeli Zagreb imamo kao na dlanu

Gore nema apsolutno nikakve buke. Gungula koja se odvija na prometnim zagrebačkim ulicama uopće ih se ne dotiče. Prije svih uoče koje ulice treba izbjeći zbog gužve prije polaska s posla. A dodatni plus svemu je što rade u uredu s najljepšim pogledom na grad. Možda je baš zato premijer Andrej Plenković odlučio snimiti predizborni spot u odvjetničkom uredu koji posluje na 14. i 15. katu prvog zagrebačkog nebodera u Ilici. Zdanje sagrađeno između 1957. i 1959. godine, sa 70 metara visine i 16 katova, tada je bilo najviša i najsuvremenija poslovna zgrada u bivšoj državi. No s godinama su novi neboderi niknuli uz prometne zagrebačke ceste, pa sad neki rade i dvadeset metara više od odvjetnika Borisa Šavorića, koji je inzistirao da i njegov ured bude uređen u stilu pedesetih, odnosno u stilu vremena kad je neboder sagrađen.

Po kvadratu 15 eura

Ipak, interijeri modernijih tornjeva prate njegov vanjski izgled. Pa umjesto stila pedesetih, unutarnjim prostorom dominiraju glatke linije i minimalizam. No jedno je zajedničko svim zagrebačkim neboderima – najviši katovi i dalje su najekskluzivniji, pa urede ondje imaju uglavnom direktori i uprava pojedinih tvrtki. Ili su, pak, tvrtke koje tornjeve iznajmljuju odlučile prednost pogleda iskoristiti kako bi dodatno zaradile i na samom vrhu otvorile ugostiteljski objekt. Osim što kafić postoji u neboderu u Ilici gdje dva kata ispod urede imaju i Šavorić i partneri, nedavno je jedan bar otvoren na krovu najvišeg nebodera u Hrvatskoj, u Strojarskoj ulici, u sklopu VMD kvarta, na 96,15 metara, odnosno na 26. katu.

– “Rooftop Lateral” otvorili smo po uzoru na europske i svjetske gradove, poput Beča i Lisabona i onih u Americi, koji na sličan način pružaju stanovnicima i turistima da osjete dašak glamura koji se pruža pogledom na grad kakav ne možete vidjeti nigdje drugdje – kaže Ana Lisak, vlasnica bara, koji je povezan s restoranom u prizemlju. Ideja je prvo bila najvišu terasu u gradu otvoriti samo za zaposlenike poslovne zgrade, no ipak su odlučili i široj javnosti pružiti mogućnost da vidi Zagreb iz svih kuteva. Prostor kafića zauzima i posljednji kat Eurotowera, službeno tek dva metra nižeg od crnog nebodera u Strojarskoj, iako se graditelji tih dvaju nebodera još spore oko visine, s obzirom na to da je onaj u Ulici Ivana Lučića sagrađen na kosom terenu pa se u obzir uzimaju dvije visine.

– No naš je kafić potpuno privatan. Dajemo ga na korištenje stalnim zakupcima i klijentima za razne sastanke, poslovne ručkove, rođendane... – kaže Miroslav Papp, izvršni menadžer tvrtke Euro toranj, koja se bavi iznajmljivanjem ureda u neboderu. Pogled iz ureda u kojem radi s kolegicom Marijanom Davidović gotovo da više ne primjećuje. Nakon deset godina, koliko zgrada postoji, naviknuo se da, kad je najvedrije, vidi i sjeverni dio Velebita.

– Toliko smo dugo gledali te vrhove dok nismo uzeli kartu i proučavali koje bi to moglo biti gorje. Dok smo proučavali pogled, donosio se i dalekozor – kaže Papp, kojemu nije bilo ugodno kad su ga, useljenjem u zgradu, smjestili na posljednji kat, s obzirom na to da ne voli visine. No jedna stvar nije se promijenila od samih početaka – način na koji se Marijana Davidović i Miroslav Papp smiruju u stresnim trenucima – samo pogledom na grad.

– Dovoljne su dvije minute gledanja i već ste bolje volje. Zovemo to brzinsko punjenje baterija – kaže Marijana Davidović. Faktor visine, dodaje Papp, nije više toliko bitan koliko je bio prije deset godina, kad je Eurotower useljen. Nekad je to bilo pitanje velike ekskluzivnosti, pa se tako određivala i cijena – viši uredi davali su se u zakup za do 20 posto veću cijenu, no sad je razlika samo pet posto. U zgradi imaju četrdesetak zakupaca, neki rade u uredima od 200 kvadrata, a neki na dva kata.

– No prosjek je 800 kvadrata. Ponosimo se da smo najskuplji u Zagrebu po pitanju najma zato što smo po kvaliteti gradnje prvi, uz još dvije poslovne zgrade. Urede iznajmljujemo za 15-16 eura po kvadratu – kaže Miroslav Papp dodajući da je toranj gotovo potpuno popunjen. Dio ureda, naime, drže praznima kako bi stalnim klijentima, kojih je 75 posto, omogućili da se prošire ako požele.

Restoran za zaposlenike

Gotovo je sasvim pun i Zagrebtower u Radničkoj, u kojem su najviše katove zauzeli djelatnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Na cijenu, koja iznosi 13-14 eura po kvadratu, utječu različiti faktori, kaže Marija Pavelka, koordinatorica marketinga i prodaje tvrtke Studa, koja iznajmljuje prostore.

– Gleda se sve, od položaja ureda, površine, razdoblja zakupa... Ako je netko na najvišim katovima, a iznajmi na dulje, može proći jeftinije nego uzme li na kraće vrijeme – kaže Pavelka. Sjedište T-HT-a na posljednjim je katovima Sky Officea u Rudešu, a na vrhu je restoran koji koriste zaposlenici. Cibonin toranj odnedavno je prazan, a dijelom i Zagrepčanka. Najviših šest katova, kaže Željka Strelar, direktorica tvrtke Zagrepčanka-poslovni objekti, u vlasništvu je Croatia osiguranja, no ondje gotovo nitko ne radi.