Mirela Čavajda je Zagrepčanka godine: 'Stavila je javni interes ispred svoje osobne sigurnosti'

Mirela Čavajda, ovogodišnja je dobitnica Nagrade Zagrepčanka godine - odlučili su u četvrtak na sjednici zastupnici zagrebačke Gradske skupštine, uz oštro protivljenje oporbe. Nagrada će joj u znak javnog priznanja biti uručena na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja. Mirela Čavajda žena je, kako se navodi u obrazloženju, čije su okolnosti vezane uz prekid trudnoće zbog zloćudnog tumora bebe u proljeće prošle godine temeljito potresle društvo.

"U teškom trenutku upoznavanja s terminalnom dijagnozom djeteta koje je nosila, umjesto da dobije podršku, bila je izložena mučenju, nečovječnom ponižavajućem postupanju, s neadekvatnim pristupom informacijama o svojim pravima i različitim opcijama pobačaja. U trenucima donošenja najteže životne odluke javno je istupila i upozorila na diskriminaciju i probleme zdravstvenog sustava te na nedostupnost pobačaja, odnosno zakonom zajamčenog prava na zdravstvenu zaštitu", pojašnjava se u obrazloženju.

Dodaje se i kako se Čavajda "hrabro izložila kako bi progovorila o najtežem i najdelikatnijem životnom trenutku, stavljajući tako javni interes ispred svoje osobne sigurnosti". Prijedlog je na sjednici Gradske skupštine prihvaćen s 27 glasova "za" i devet protiv. Nestranački zastupnik iz Kluba Mosta Trpimir Goluža u raspravi je rekao da ako tvrde da je kandidatkinja bila "mučena" i da se prema njoj nečovječno ponašalo i da su joj uskraćene bitne informacije, moli da se taj prijedlog povuče jer se u protivnom izlažu riziku kazneno-pravnog sankcioniranja "zbog širenja lažnih i uznemirujućih glasina". U slučaju da ga ne povuku, s obzirom na očito političko manipuliranje i ideološko instrumentaliziranje dodjele nagrade, najavio je da Klub Mosta neće podržati taj prijedlog.

Peternel: Ravnateljici KB Sv. Duh nagrada dok u bolnici leševi leže na podu

Zastupnik Domovinskog pokreta Igor Peternel rekao je da oni pričaju i o ženi i o djetetu, jer je to bio osmi mjesec trudnoće. Liječnici u Hrvatskoj nudili su porod i eventualno liječenje djeteta. Zatražio je stanku te je upozorio kako su mediji objavili večeras vijest da su u bolnici "Sveti Duh" objavljene fotografije mrtvih tijela , najmanje sedam koja leže na podu mrtvačnice Zavoda za patologiju dok najmanje četiri pokrivena plahtom leže na bolničkim transportnim kolicima. "To je jedan ozbiljan skandal, a vi ste izglasali ravnateljici te bolnice ( Ani-Mariji Šimundić ) Nagradu Grada Zagreba. Zanimljiv je tajming, ali činjenica je da to postoji i činjenica je da su svi mediji i vama skloni mediji to objavili", poručio je Peternel vladajućima.

