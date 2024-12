Lovački Advent: Ako kušate nešto s kućice sv. Huberta, možete besplatno razgledati postav Lovačkog muzeja

Nastupom lovačkih rogista, besplatnim razgledom muzeja te uz sokolare i njihove pernate ljubimce koji su pristigli iz cijele Hrvatske, jučer je službeno otvoren Lovački Advent na Tuškancu. Glazbenim paviljonom u Park šumi Tuškanac odjekivali su tako zvuci tradicionalnih izvedbi kakve se inače izvode kao pratnja lovu, a koje su brojnim posjetiteljima predstavili članovi Prvog hrvatskog društva lovačkih rogista Brezovica – Novi Zagreb, koji na sceni djeluju već više od tri desetljeća. Među glavnim su atrakcijama bili jastrebovi, sokoli i sove, a posebno su oduševljeni bili najmlađi posjetitelji koji su se s njima imali prilike i fotografirati. Umijeće sokolarenja, podsjetimo, vrlo je cijenjena vještina i nalazi se na UNESCO-voj listi nematerijalne svjetske kulturne baštine.

S terase Lovačkog muzeja, neke od najljepših božićnih pjesama, izveo je ženski vokalni etno ansambl "Čipkice", dok su dvorište Hrvatskog lovačkog saveza, koji uz hotel Republiku, restoran Mošinsky i muzej organizira manifestaciju, osvijetlile na tisuće lampica kojima su okićeni i drveni modeli šumskih životinja. Guštalo se u brojnim lovačkim delicijama iz Kućice sv. Huberta, koja će sve do 7. siječnja biti otvorena svakog dana od 15 do 23 sata. Svi koju ju posjete, nakon što omaste brk, imat će prilike i besplatno razgledati postav Lovačkog muzeja, koji broji čak 17 zbirki među kojima su ptice, lubanje i kosturi, fosili, sisavci, trofeji, lovačko oružje, oprema i pribor, zamke, značke i odličja... Ondje će se u narednim danima održati i brojne zabavne te edukativne radionice posvećene svijetu divljih životinja, a posjetiti ga možete svakog dana od od 16 do 20 sati.