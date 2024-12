Nakon pobune građana uvedena promjena na adventskim kućicama na Trgu

Nakon što su neki građani negodovali na društvenim mrežama jer se na Trgu bana Jelačića na adventskim kućicama prve večeri nije moglo plaćati gotovinom, kako piše Jutarnji, od danas je to moguće. Naime, iz Grada su kontaktirali organizatore manifestacije, koji odlučuju o načinu plaćanja, te osigurali da na svim kućicama bude omogućeno plaćanje i gotovinom i karticama. Organizatorima, piše Jutarnji, namjera nije bila diskriminirati već ubrzati proces plaćanja i skratiti vrijeme čekanja.

Podsjetimo, pod zajedničkim nazivnikom Legendarnog adventa, 13 ugostiteljskih kućica smjestilo na Jelačić-placu, a posjetitelje će mamiti sve do 7. siječnja. Osim Trga, kako smo ranije pisali, omiljena gastrooaza je Fuliranje na Strossmayerovu trgu, gdje se, među ostalim može guštati u raznim varijantama kobasica spravljenih prema receptu Mate Jankovića, kojima se cijena kreće od 6,80 do 7,20 eura, ili pak burgerima s potpisom chefa Ivana Pažanina, koji stoje od osam do devet. Nude se ondje i zagorska juha, soparnik, rafioli, pa i već dobro poznata "Drukčija sarma", a novi su hit "Dubai fritule" s belgijskom tamnom i bijelom čokoladom, pastom od pistacija i kadaifom, za koje treba izdvojiti 11,11 eura. Mnogi neće propustiti zaviriti ni na Oleander terasu hotela Esplanade, gdje se i ove godine smjestio Fooling around. Na jelovniku je, primjerice, buncek sa zeljem u tortilji s potpisom chefice Ane Grgić Tomić, a može se kušati i svinjski flam u korici od pistacija, s kremom od kupusa i umakom od poriluka. Žlomprt, odnosno ombolo s kiselim kupusom i čipsom od luka u pecivu, čija je cijena 7,50 eura,