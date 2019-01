Ljeti običan stol na terasi, a zimi služi i kao grijalica

Ako je nogama hladno, ni ostatak se tijela ne može zagrijati. Dok se smrzavala unatoč visećoj grijalici iznad glave, Nikolini Vučković ova jednostavna pomisao bila je inspiracija za izum s kojim je u prosincu na natjecanju Zagrebačkog inovacijskog centra Startup Factory Zagreb osvojila 160.000 kuna.

Noge tople, piće hladno

Radi se, naime, o stolu Wingo koji je za toplih dana običan stol za terase kafića, no kada zahladi, postolje stola pretvara se u grijalicu koja gostima daje toplinu nogama, a time i ostatku tijela.

No to nije sve, kaže Vučković kao u televizijskoj reklami, jer, osim što grije, Wingo služi i kao postaja za punjenje mobitela. Wingo je, kaže Vučković, praktičnije rješenje od grijalica montiranih iznad glava gostiju lokala jer takve grijalice griju samo glavu i trup neugodnim intenzitetom, dok se ostatak tijela nastavlja smrzavati.

– Wingo zagrijava stopala toplinom koja nikad ne prelazi 50 stupnjeva, a ugodna toplina širi se cijelim tijelom – objašnjava voditeljica tima, a jedan od dizajnera stola Vanja Oštrek detaljizira da se radi o grijalici koja funkcionira po kondukcijskom principu, što znači da toplina ostaje u postolju, ne isijava i ne širi se prema vrhu stola.

– Tijelu je tako toplo, a piće na stolu ostaje odgovarajuće temperature– kaže Oštrek, koji je inače student arhitekture .

Wingo, dodaje, troši struju lokala, a na električni se sustav spaja kabelima koji idu u pod ili podest tako da ne smetaju niti su vidljivi. U stupu stola nalaze se senzori ili regulatori koji sami podešavaju temperaturu grijanja ovisno o vanjskim uvjetima.

Temperatura po želji

– A ako im je hladno ili vruće, gosti si također mogu naštimati temperaturu onako kako žele – kaže Vučković i još jednom spominje dodatnu funkciju stola, a to punjenje mobitela zahvaljujući ugrađenim dodacima. Tako, kaže, gosti uz kavu ili čaj, ne dižući se sa stolca, na njemu mogu “nahraniti” i svoje telefone.

– Nije naodmet spomenuti ni to što stol troši četiri puta manje struje nego plinske grijalice pa je ušteda na računu preko zime velika – ističe N. Vučković.

Tim koji čini pet članova Vučković je okupila regrutirajući ljude s kojima je već radila na projektima ili je osjetila da će dati dobar doprinos. Tako su u ekipi, osim nje i Oštreka, i Hrvoje Livnjak koji također radi na dizajnu, Martina Osmak kao projektna menadžerica te Iva Glavinić koja je šefica marketinga. Interes za njihov Wingo, kažu, velik je među vlasnicima ugostiteljskih objekata pa su, ističe voditeljica, već primili pismo namjere za suradnju s jednim od najvećih lanaca kafića u Zagrebu, a počeli su i pregovore da stolove pošalju izvan granica Hrvatske. Razmišljaju i o proširenju asortimana pa tako namjeravaju u budućnosti prodavati grijače koji se mogu ugraditi na postojeće stolove.