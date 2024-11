Legendarni Advent na Trgu otvara Psihomodo Pop, a stižu i Kontesa Nera, Dora Krupićeva, Manda...

Kontesa Nera, Dora Krupićeva te Manda i njezin žedni vitez samo su neki od protagonista zagrebačkih legendi koje ćete od 27. studenog imati prilike susresti na Trgu bana Jelačića. Ondje će u sklopu zagrebačkog Adventa, uz priču o Zagrebu i njegovim legendama, smjestiti Legendarni Advent na Trgu, a bogat program ondje sprema "Caffe de Matoš" ekipa. Ručno izrađene lutke legendi u prirodnoj veličini, interaktivni foto punktovi, viseći svjetleći stalaktiti i drvene, također ručno oslikane, kućice pretvorit će Trg u nezaobilaznu adventsku lokaciju.

– Zagreb ima doista bogatu povijest prepunu legendi koje su kasnije pretočene u romane kroz koje žive i danas. Ovogodišnji Advent na Trgu slavi zagrebačke legende prikazane kroz jedinstvene ručno izrađene i oslikane drvene lutke u prirodnoj veličini Mande i žednog viteza, zatim Kontese Nere ili Gričke vještice, koja se u stvarnosti nije zvala Nera, niti je bila kontesa. Dapače, bila je pekarica na Markovom trgu. Tu nam je i Dora Krupićeva, lik iz prvog hrvatskog povijesnog romana "Zlatarovo zlato" autora Augusta Šenoe, koja je bila zlatareva kći, a na Trgu će ponosno stajati ispred svoje zlatarne. Možda najpoznatiji zagrebački simbol koji je potkraj 16. stoljeća obranio Zagreb od naleta Turaka, Grički top također će naći svoje mjesto na Legendarnom Adventu. Sve navedene legende pokrivat će zvjezdano nebo satkano od čak 1300 metara svjetlećih stalaktita – najavljuju organizatori.

Advent na Trgu 30. studenog službeno će otvoriti Psihomodo Pop, a do kraja prosinca tamošnjom pozornicom zavladat će i Novi Fosili, Alen Đuras, Ante Gelo s bendom, Sabrina Hebiri, Gelato Sisters, Elvis Sršen & the Funkblasters, Tom & the Twisters, ali i bend iznenađenja. Za podizanje atmosfere tijekom tematskih večeri bit će zadužena brojna DJ imena, a među novitetima je i AI WhatsApp asistent putem kojeg će svi zainteresirani posjetitelji moći saznati kada se što događa na Trgu i to kroz ugodno dopisivanje putem poruka direktno u aplikaciji. Dovoljno je samo skenirati QR kod koji će se nalaziti na službenoj Facebook i Instagram stranici, a na sva pitanja zainteresiranima će odgovarati Manda, protagonistica legende o Manduševcu.

Mališani će pak uživati u brojnim predstavama „Šarenog svijeta“ koje će na programu biti svakog vikenda od 10 do 13 sati, a očekuju ih i Tinker Labs znanstvene radionice koje potiču kreativnost i maštovitost, pisanje pisama Djedici i nezaobilazni facepainting gdje će djeca moći oslikati svoja lica u razne likove iz crtića i bajki. Na repertoaru je i nezaobilazni dječji doček Nove godine uz prigodnu predstavu i plesnjak.

Bogata blagdanska trpeza oduvijek je bila dio tradicije „Belog Zagreb – grada“, a to će se osjetiti i na ovoj jedinstvenoj adventskoj kulisi koja će ugostiti čak 13 ugostiteljskih kućica. Iako su baza klasični okusi specifični za Zagreb u ovo doba godine, moderna vremena traže inovativne pristupe. Buncek s umakom od hrena i kiselim kupusom u lepinji, ćevapi u bao bunsima s umakom od ajvara, sekeli gulaš, kobasice bez kojih jednostavno ne ide, tacosi, ali i slastice kao što su kurtoši, slasne knedle i fritule samo su dio onoga u čemu će se ondje guštati, a zagrijat ćete se moći uz kuhano crno i bijelo vino, kuhani gin i pelinkovac, rum punch, topla čokolada s rumom, i čaj s medom. Legendarni Advent na Trgu počinje 27. studenoga i traje sve do 7. siječnja 2025. godine. Za više informacija o programu, koncertima i radnom vremenu tu su Facebook i Instagram stranice manifestacije.