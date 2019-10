Krešimirac su obnovili, kao i tamošnji WC, ali tko ga je platio?

Danas je taj, za Zagrepčane sretan dan. Svoje će stražnjice svečano moći spustiti na drugom najskupljem zahodu u gradu, odmah nakon onog zlatnog na okretištu Dubrava. Riječ je o WC-u na Krešimircu, zbog kojeg su prije točno pola godine zaustavljeni radovi na rekonstrukciji parka.

Gdje su sanitarije?

Podsjetimo, tada je Zrinjevac Vijeću gradske četvrti Donji grad dostavio cjenik u kojim je za radove na kućici od pet kvadrata u kojem se nalaze dva WC-a tražio, ni više ni manje, nego cifru dostatnu za garsonijeru na rubu grada. Ili, slovima, odnosno brojkama – 38.826 eura. Vijeće četvrti tad je, u travnju, odbilo tu skromnu ponudu Holdingove podružnice i odlučilo financirati samo obnovu parka, tj. dječjeg igrališta u kojem se zahodi nalaze. Potrošilo se na to 660 tisuća kuna, pojasnio nam je jučer predsjednik Gradske četvrti Donji grad Petar Paradžik.

– Mi smo se tada odmah pobunili jer nismo vidjeli apsolutno nikakav smisao u tome da kućicu površine ni četiri kvadrata neto platimo skoro 288 tisuća kuna. Novac je to koji nam je potreban i možemo ga uložiti drugdje – kazao je Paradžik, koji, pak, nije znao hoće li se, kad i park, otvoriti i toalet. Trebao bi, kaže čelni čovjek Donjeg grada, ali sve će se to vidjeti danas.

– Dok smo mi bili u nadmetanju tko treba platiti kućicu i zašto, unutra su postavljene nove sanitarije, kojih ubrzo opet nije bilo. Nedavno sam zavirio unutra i nisam ih primijetio – kazao nam je Petar Paradžik, pa smo jučer i sami, u nedostatku važnijeg posla, otišli “virkati” u šekret. Koliko smo kroz “mliječna stakla” kućice uspjeli razaznati, sanitarije su unutra, a i cijelo na desetke tisuća eura procijenjeno zdanje izvana je nanovo obojeno.

– Radimo od konca rujna. Danas je posljednji dan, a sutra se sve skupa otvara – kazao nam je na licu mjesta jedan od djelatnika Zrinjevca, koji je jučer s kolegama posebnim strojem ravnao tlo oko sprava za igranje. I WC će biti sutra otvoren, kazali su radnici Zrinjevca, kad smo se hvatali za zaključanu kvaku, pokušavajući ući unutra.

Čim nam odgovore

Tko ga je, pak, i po kojoj cijeni na kraju platio, djelatnici na Trgu kralja Petra Krešimira IV. jučer nisu znali, a pojma nije imao ni predsjednik Gradske četvrti Donji grad Paradžik, kao ni vijećnik u Mjesnom odboru “Petar Krešimir IV.” Dejan Glišić koji je kazao da oni ionako informacije od Grada dobiju posljednji.

– U parku se radi od 30. rujna, i to isključivo na vanjskim dijelovima – rekao je Glišić, dok su nam djelatnici Zrinjevca na terenu jučer kazali kako im je to posljednji dan na Krešimircu. Tko je zahode platio, pitali smo jučer i u Zrinjevcu, ali odgovor do zaključenja izdanja nije nam stigao.

Podsjetimo, u troškovniku koji je Zrinjevac prije pola godine dostavio Vijeću četvrti, sama demontaža dvaju dotrajalih WC-a i postavljanje novih trebalo je koštati 14.250 kuna po komadu bez PDV-a, odnosno 17.812 kuna i 50 lipa s PDV-om, a je li za kućicu Zrinjevac stvarno potrošio nešto više od 10 tisuća eura po kvadratu, što su predložili Vijeću četvrti, objavit ćemo čim nam iz Holdingove podružnice dostave odgovor.

