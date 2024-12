Koja vam je najdraža božićna pjesma? U metropoli se održava festival koji spaja tradiciju i suvremene glazbene žanrove

Hrvatske tradicionalne božićne pjesme, živahni gospel i barokne skladbe u posljednjem adventskom tjednu donosi 9. Festival adventskih i božićnih pjesama u Zagrebu. Kroz četiri dana, na četiri različite lokacije diljem grada, ovaj festival pruža priliku da uživate u bogatom glazbenom programu koji spaja tradiciju i suvremene glazbene žanrove.

Program počinje u četvrtak u 19.30 sati u crkvi sv. Marka koncertom "Spavaj sinko, majka pjeva", na kojem će Akademski zbor Palma izvoditi hrvatske tradicijske napjeve uz gudače i orgulje. Idući dan u 18 sati, terasa Kavane Lav na Kamenitim vratima postaje mjesto za gospel koncert "Bringing You the Good News", koji donosi američki gospel i crnačke duhovne pjesme u izvedbi sastava The Messengers.

U subotu u 19 sati u crkvi sv. Ćirila i Metoda bit će održan koncert Barokni Božić, gdje će duo Felix Anima izvoditi barokne skladbe i božićne pjesme. Festival završava u nedjelju u 18 sati u crkvi sv. Benedikta koncertom "Kada dođe Božićni čas", na kojem će Vokalni ansambl Angeluš i sopranistica Janja Ivančan izvoditi božićne pjesme.

Osim festivala, tu je i program Advent pod lanternom na Gornjem gradu. Svake srijede, četvrtka i petka do Badnjaka, od 16.30 do 17 sati, možete uživati u paljenju plinskih lampi i narodnom običaju "kolendavanja" kod Kule Lotrščak. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a festival organizira Udruga za kulturu Musica Nota uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba.