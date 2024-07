Kod Hendrixovog mosta se jedu poderane gaće, sadi bilje za koktele i igra ragbi na travi

Festival je to koji, kažu, reupotrebljava prošlost, reducira sadašnjost i reciklira budućnost, a petu se godinu održava podno Hendrixova mosta. Kino pod zvjezdanim nebom, brojne radionice, puno dobre glazbe, Babinjak, osvježavajući kokteli te vrući langoši tete Dude, samo su dio onoga što vas do listopada očekuje na popularnom Green Riveru.

– Odrasla sam u Slavonskom Brodu uz rijeku Savu i bio mi je šok kada sam došla u Zagreb na studij i shvatila da se ovaj prostor nikako ne iskorištava, a toliko potencijala ima. Tada sam sama sebi rekla: "Jednom ću ja ovdje nešto napraviti." Eto, već petu godinu privlačimo ljude. Kako kažu, pazi što želiš – govori nam glavna organizatorica Ana Rosandić.

Summertime sa svježim ružmarinom

U stalnoj postavi, uz Rosu, kako je zovu, još je petero ljudi, a članovi su udruge Priroda za sve. Međutim, ističu, puno se suradnika kroz godine uključivalo kada bi zatrebalo. Takva je inicijalna zamisao i bila, objašnjava Rosa, da svatko može pridonijeti programu festivala koji se vodi krilaticom "reuse, don't abuse". Želja je organizatora, naime, ljudima pokazati da se uz malo mašte starim stvarima može dati novi život pa se tako u hladu ispod zaštite od likre, koja je nastala u suradnji s Humanom Novom, možete izvaliti u naslonjače od drvenih paleta i uživati u pogledu na solarnog soma Juru, kojemu će se ove godine pridružiti dvije rode, Malena i Klepetan.

Jura i škvadra koje izrađuje Slama land zahvaljujući solarnim panelima i Sunčevoj energiji svijetle u mraku kao glavne festivalske atrakcije koje mame na druženje uz Savu koju je ove godine prvi put zahvatila i sportska groznica. Tako se na Green River Festu možete okušati u badmintonu, odbojci na pijesku, ragbiju na travi ili stolnome tenisu, a volite li više odmor na riječnoj plaži, i jednostavno baciti belu, šnaps ili preferans.

Organiziraju se i brojne radionice na kojima možete naučiti, primjerice, kako iskoristiti obične drvene palete, izraditi djembe bubnjeve ili saditi i brinuti se o začinskom bilju. Svoje nasade sudionici ponesu kućama, a dio ostane i organizatorima za ukrašavanje prostora, ali i za koktele koje možete potražiti na Beach šanku. Ponuda je klasična, ove je godine najpopularniji Strawberry Mojito, no Rosa, koja je i glavna koktel-majstorica, preporučit će vam njihov autorski Summertime, čija su baza gin, sok od bazge i svježi ružmarin. Šest do sedam eura trebat ćete izdvojiti za standardni koktel, a za one od pola litre dva više. Organizatorima je jako važno i da sva pića služe u višekratnim čašama, a posjetitelje mole da se "nose sa svojim smećem", odnosno da ne bacaju po travi ni ambalažu ni ostale otpatke.

– Upravo smanjenjem otpada i ponovnom uporabom ambalaže reduciramo sadašnjost. Prošlost reupotrebljavamo kroz pripovijedanje starih priča, a budućnost reduciramo preradom drva i ostalih materijala koje koristimo pri postavljanju festivalske scene – govori Rosa dok koračamo prema kućici tete Dude, koja punom parom peče langoše, deliciju od prženog tijesta koju zovu i poderane gaće, a možete je kušati u više slatkih i slanih verzija.

Slane stoje od četiri do deset eura, pri čemu su najjeftiniji prazni langoši, a najskuplji oni s pršutom i sirom, koje smo i mi testirali. Porcije su dosta velike i mogu se podijeliti na dvije osobe, ako niste jako gladni. Odlučite li se za slatku verziju, možete birati želite li langoš punjen čokoladnim namazom, šumskim voćem, vanilijom, jagodom ili uvaljan u kombinaciju cimeta i šećera. A budući da uz slatko dobro ide kava, u ponudi su espresso za euro i pol te varijanta s mlijekom za dva.

Književno-glazbene večeri i izložbe

Kulturne poslastice također neće izostati ni ove godine. Vraća se Kino na Savi ponedjeljkom u suradnji s poznatim domaćim manifestacijama pa u goste dolaze Animafest i Liburnia film festival, Pula te Cinehill. Utorak je rezerviran za književno-glazbene večeri, a srijedom se tradicionalno održava popularni Babinjak, na kojemu će i ove godine sudjelovati brojne inspirativne žene s domaće društvene scene te otkriti poneki detalj, ističe Rosa, koji dosad nikada i nikome nisu. Četvrtcima se organiziraju izložbe mladih umjetnika, kao što je Ivana Alerić, koja se bavi dokumentarnom fotografijom, a vikendi su rezervirani za svirke i izležavanje na plaži pod vedrim nebom.

– Tu je i Art Bazar, kutak namijenjen kreativcima i umjetnicima, koji će svakoga vikenda izlagati i prodavati svoje radove – napominje Ana Rosandić i dodaje da je ulaz na festival besplatan.