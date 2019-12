S plinskom maskom i kacigom na glavi Kalinić iz buktinje u vili izvukao susjeda

S plinskom maskom na licu i kacigom na glavi uletio je u goruću kuću iz koje je sukljao dim. Bio je toliko gust da nije vidio prst pred nosom, a kamoli svojeg susjeda koji je unutra ležao bez svijesti. Pronašao ga je tek kad je nogom zapeo za njega. Iste sekunde počeo ga je vući stubištem prema ulaznim vratima. No čovjek od gotovo dva metra bio je pretežak svojem spasiocu pa je ovaj u jednom trenutku skinuo masku s lica i pozvao pomoć. Srećom, pred kuću su već stigli vatrogasci pa je jedan od njih pomogao iznijeti onesviještenog čovjeka.

“Spasite mi muža!”

Scenarij koji zvuči kao da je po njemu snimljen akcijski film nije se dogodio u Hollywoodu, nego na Jordanovcu, u mirnom zagrebačkom kvartu, i to usred noći, a posljedica je, prema neslužbenim informacijama, kratkog spoja na božićnim lampicama. Glavni su akteri Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, i Ivan Miloloža, vlasnik nekada moćne tvornice akumulatora Munja i jedan od osnivača Hrvatske udruge poslodavaca, koji se od posljedica požara još oporavlja na intenzivnom odjelu bolnice Rebro. U kući u plamenu s njim se zatekla i supruga Iva, koju je također spasio Kalinić, koji živi u susjedstvu. Već je bio legao kad je čuo sina kako viče da nešto gori u njihovoj ulici. Iz auta je osim plinske maske i kacige zgrabio i aparat za gašenje. Dok je on požar njime gasio s jedne strane, njegov sin to je činio iz njihova dvorišta, i to “šlaufom”.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Gospođa je bila na balkonu i vikala: “Spasite mi muža”, susjedi su mi dodali ljestve, popeo sam se, utrčao, no nisam isprve uspio naći gospodina – govori Pavle Kalinić. Kad ga je iznio, kažu susjedi, Miloloža je bio potpuno crn od gareži. Odmah je prevezen vozilom Hitne pomoći u bolnicu, doktori su pregledali i njegovu suprugu, koja je ubrzo puštena kući. Požar u kući u Ulici Rebar 66 izbio je u 1.15 sati, a uz šest vozila Javne vatrogasne postrojbe, u gašenju su im pomogla još dva – iz DVD-ova Šestine i Bukovac.

– Riječ je o požaru u prizemlju kuće, bila je zahvaćena veća površina – kazali su iz JVP-a, dok iz Policijske uprave zagrebačke nisu mogli potvrditi da su požar prouzročile lampice dok se ne dovrši očevid. Kad je požar napokon ugašen, kuća je bila u prilično devastiranom stanju, popucalih prozora i popadale žbuke.

– JVP u vrijeme blagdana ima povećan broj intervencija gašenja požara prouzročenih zapaljenjem božićnih ukrasa. Podsjećamo građane da, kada napuštaju svoje kuće ili odlaze na spavanje, obvezno gase sve električne ukrase, svijeće, adventske vijence, kao i ukrase na fasadama koji u dodiru s oblogom od stiropora lako mogu prouzročiti požar – kažu iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Ostali zarobljeni u domu

Da nije imao opremu uz sebe, dodaje Pavle Kalinić, ne bi uspio spasiti susjede.

– Svatko bi trebao posjedovati plinsku masku, bez koje se ne bih mogao kretati po njihovoj kući. Ljudi se često ponašaju kao da se nikada ništa neće dogoditi, a vidite kako nevolja dođe u sekundi – kaže Pavle Kalinić, dodajući da je u slučaju požara kuće najbitnije čim prije izaći iz nje. Učinili su to i Milolože, prema svjedočenju susjeda, no potom su se vratili.

Tada se vatra još jače rasplamsala pa su ostali zarobljeni u domu. Po što su se vratili, ne zna se, no policija je potvrdila da je u požaru uginuo jedan pas, dok je drugi spašen.

