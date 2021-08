Kakva su pravila u Zoološkom vrtu? Kozu možete pomaziti, ali...

Čokolada je “otrov” za pse, mrkva zbog šećera nije zdrava za kuniće, a mlijeko, suprotno vjerovanjima mnogih, nije dobro za odrasle mačke jer teško probavljaju laktozu. Neke od tih činjenica su manje ili više poznate, no potvrđuju da treba paziti čime se hrane životinje. Upozoravaju na to i u Zoološkom vrtu pa je zato posjetiteljima strogo zabranjeno davati bilo kakvu hranu tamošnjim stanarima. Ne smije ih se ni dirati, osim u dječjem ZOO-u, gdje možete, primjerice, pomaziti kozu, ali samo ako ona to dozvoli.

Zašto je hranjenje opasno

No nije oduvijek bilo tako, kunu se Zagrepčani na društvenim mrežama, a i u bespućima interneta i u arhivi ZOO-a pronašli smo fotografije koje zaista svjedoče u prilog tome da su ljudi smjeli biti blizu životinja, bilo da su ih hranili ili mazili. Među njima je i fotografija dječaka koji sjede na klupici s mladim afričkim lavovima iz tridesetih godina prošlog stoljeća, na nekima posjetitelji slonovima dodiruju surle, a zanimljiva je i ona na kojoj mama drži dijete koje mazi žirafu po glavi. Međutim, u Zoološkom vrtu ističu kako je zapravo oduvijek bilo strogo zabranjeno maženje i hranjenje životinja, ali posjetitelji su to pravilo masovno kršili. Štoviše, išlo se u ZOO upravo s namjerom da se “druži” s maksimirskim ljubimcima i tetoši ih se poslasticama.

– Na zabrane i upozorenja malo se tko obazirao. Također je bila praksa hranjenja morskih lavova i slonova. Posjetitelji su mogli kupiti ribu od timaritelja morskih lavova i nahraniti ih, a slonovima su bacali novčiće koje bi oni skupili i kod timaritelja mijenjali za kikiriki. No to je dovodilo do neželjenog ponašanja životinja te zdravstvenih tegoba kod morskih lavova jer su znali podmetati svoju ribu koja je ponekad već bila pokvarena – govori edukator Tomislav Krizmanić. Danas se, dodaje, svijest posjetitelja promijenila i većina zna da hranjenje može škoditi životinjama, posebice kada im daje hrana koja im nije namijenjena poput štapića, smokija, bombona. No ponekad ima i kršenja pravila, što može biti kobno. Lani je, podsjetimo, morska lavica Edith uginula jer je pojela gumenu zmiju koja joj je bačena u bazen.

I na diranje životinja, ističe Krizmanić, također je oduvijek stavljen veto, što zbog zaštite njih samih, što zbog zaštitite ljudi, ali i to se pravilo često kršilo. Mnogi bi rado pomazili lava ili barem merkate, ali oni, upozoravaju u maksimirskom zvjerinjaku, nisu domaće ni pripitomljene životinje i vrlo su često nepredvidivi.

Zmije i žabe na radionicama

– S vremenom se promjenom vrsta barijera u mnogim slučajevima to onemogućilo, a i posjetitelji su promijenili obrazac ponašanja. Kontakt je moguć jedino u dječjem ZOO vrtu s patuljastim domaćim životinjama te u sklopu edukativnih programa gdje klinci mogu dotaknuti zmije, guštere, paličnjake, žabe... Posjetitelji mogu ući i u nastambe s lemurima i afričkim pticama močvaricama, ali ih ne smiju dirati, već samo promatrati – navodi Krizmanić.