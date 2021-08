Burne rekacije na usmrćivanje labuda: 'Učinit ćemo sve da slučaj ne prođe nekažnjeno'

Slučaj usmrćivanja labuda u nedjelju popodne u Skradinu kad je stranac skočio s jahte na spomenutu životinju i ubio je, uznemirio je mnoge, a ponajprije dvadesetak ljudi koji su se u tom trenutku našli na rivi. Policija je potom utvrdila kako nema elemenata kaznenog djela i da skok na labuda nije bio s namjerom, iako su svjedoci tvrdili kako su se ljudi na brodu dobro zabavljali, a jedan od njih sve je snimao mobitelom.

O svemu su se oglasili iz udruge Prijatelji životinja te zatražili hitan nadzor i prekršajnu prijavu protiv mađarskog turista.

- Povodom činjenice da je u nedjelju u Skradinu stranac svjesno skočio s vrha jahte ravno na labuda pri čemu ga je smrtno ranio, zatražili smo hitni nadzor i prekršajnu prijavu sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Zakonu o zaštiti prirode.

Naime, policija je utvrdila da u spornom slučaju nema elemenata kaznenog djela i da skok na labuda nije bio s namjerom. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj mogućnosti da osiguramo da slučaj ne prođe nekažnjeno i da se optuženog tereti prema Prekršajnom zakonu, kada već neće prema Kaznenom.

Prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama određena je visina naknade za ubijanje pojedinog primjerka posebno zaštićenih vrsta: - crvenokljuni labud (Cygnus olor) 3600 kuna; žutokljuni labud (Cygnus cygnus) 9600 kuna. Po izjavama svjedoka, labud se još par minuta užasno mučio - nije mogao podignuti vrat i naposlijetku je i umro - naveli su Prijatelji životinja.

Dodajmo i kako je reagirao i jedan čitatelj ŠibenikIN-a koji je svjedočio nemilom događaju.

- Ako sam zvao 112 te policiju da im prijavim cijeli slučaj koji se ispred mene odvio, kako je onda moguće da se izvede zaključak da je sve bio samo nesretan slučaj. Rečeno mi je iz policije da će me kontaktirati jedan inspektor, no to se do ovoga trenutka nije dogodilo. Svi su prisutni vidjeli da nije bio nesretan slučaj, već da je skok bio ciljan uz bodrenje publike s broda, što je završilo kobno za labuda – kazao je čitatelj te dodao:

- Labuda čak nisu odvukli Mađari, nego skiper s druge jahte, koji valjda nije mogao gledati kako im ptica umire pred očima. Ili ako je već bila mrtva, da lešina pluta među brodovima. Ovi s mađarske jahte su to promatrali – kazao je čitatelj.

Iz Državnog inspektorata su kazali kako su zatražili od nadležne Policijske postaje službenu informaciju o događanjima.

