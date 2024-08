Još jedna cesta u Zagrebu zatvorena za promet: Radovi će trajati gotovo tri tjedna

Ulica kralja Zvonimira bit će privremeno zatvorena za promet od petka 9. kolovoza od 8:30 sati do srijede 28. kolovoza do 20:00 sati, zbog radova na uređenju južnog kolnika na dijelu od Ulice Pavla Šubića do Ulice Vjekoslava Heinzela.

Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: Ulica kralja Zvonimira – Šubićeva – Martićeva – Heinzelova – Ulica kralja Zvonimira.

"Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje", javili su iz Grada Zagreba.

Zbog rekonstrukcije javne rasvjete podsjetimo, podvožnjak koji povezuje Slavonsku i Zagrebačku aveniju, ispod Savske ceste, od utorka 6. kolovoza od 6:00 sati do ponedjeljka 19. kolovoza do 4:00 sata bit će zatvoren za sav promet. Za vrijeme izvođenja radova sav promet će se odvijati semaforiziranim raskrižjem Slavonska Avenija – Savska cesta – Zagrebačka avenija.

Zbog radova na održavanju nadvožnjaka, nadvožnjakom na Slavonskoj aveniji iznad Ulice grada Gospića od srijede 7. kolovoza od 4:00 sata u sljedećih 5 mjeseci bit će otežano prometovanje. Za promet će u prvoj fazi radova biti zatvoren sjeverni kolnik te će se promet u smjeru istok - zapad odvijati dvosmjerno donjom razinom raskrižja, u dva prometna traka.

Za vrijeme radova bit će onemogućeno prometovanje Ulicom grada Gospića u zoni podvožnjaka. Obilazni pravac bit će: Ulica grada Vukovara – Ulica Marijana Čavića – Slavonska avenija – Servisna cesta – Koledovčina ulica i obratno. Nakon završetka radova na sjevernom kolniku, radovi će se nastaviti na južnom kolniku nadvožnjaka. Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

VEZANI ČLANCI: