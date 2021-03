Jelena Pavičić Vukičević ide u utrku za gradonačelnicu: 'Zagrepčanima jamčim tri stvari'

Predsjedništvo Stranke rada i solidarnosti održalo je sjednicu na kojoj je bilo riječi o njihovom kandidatu za gradonačelnika/gradonačelnicu Zagreba. Odlučeno je kako u utrku za gradonačelnika ide Jelena Pavičić Vukičević.

- Članovi stranke BM365 u 17 gradskih četvrti su se izjašnjavali o potencijalnim kandidatima koje bi stranka istaknula na nadolazećim izbori. Većina zagrebačkih članova je predložila, a Predsjedništvo jednoglasno usvojilo taj prijedlog i ja vam s radošću mogu reći da je kandidatkinja stranke za gradonačelnicu dr. Jelena Pavičić Vukičević - kazao je pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Spremna sam povesti stranku do izborne pobjede, i to kao najjaču i najkvalitetniju stranku u Zagrebu koja ima dovoljno znanja i najveće iskustvo te to iskustvo nesebično stavlja pred građane, čineći naš grad svakodnevno ljepšim za živjeti. Vi znate da sam ja na dan gradonačelnikove smrti rekla da nisam nikada razmišljala o kandidaturi i rekla sam to od srca. U tim trenucima žalovanja i rekla sam samo ono što sam osjećala. No nakon svih ovih lijepih izraza sućuti i podrške, ponovno sam promislila i zajedno sa članovima svoje obitelji donijela jedinu ispravnu odluku, a to je prihvatiti odluku članova stranke - kazala je Pavičić Vukičević.

Dodala je da u ovim izazovnim vremenima nema prostora za eksperimentiranje i pokušaj pogreške.

- Ima mjesta samo za čvrst i odgovoran nastavak rada za grad. Građanima jamčim tri stvari. Prvo je nastavak realizacije svih socijalnih prava i pomoći poduzetnicima i obrtnicima. Jednako tako moramo se otvoriti novim tehnologijama, onome što garantira nova radna mjesta. I treće, urbana obnova koja neće značiti samo ušminkavanje, nego revitalizaciju grada - dodala je Pavičić Vukičević, koja je uvjerena da može stranku odvesti do izborne pobjede.

- Svi mi sa sobom nosimo neku posebnu kvalitetu. Milan Bandić je bio fantastičan trener, ali je bio trener jedne sjajne momčadi. Sad je došlo vrijeme za novu trenericu. Znam da imamo još puno dobrih stvari za dati građanima - kazala je.

>> VEČERNJI TV Jelena Pavičić Vukičević o izborima, HDZ-u, Bandiću...