Inspirirajte se: Najveći sajam arhitekture i dizajna možete na ZG Velesajmu posjetiti još samo danas

Ove godine pod temom "Stanovanje budućnosti" uz Ambientu na Zagrebačkom velesajmu održava se i sajam ArhiBau. Tema, sudeći po tržištu nekretnina i konstantnim raspravama o stanovanju, nikad aktualnija. Na sajmu su vodeći proizvođači i dobavljači opreme, materijala i rješenja u arhitekturi i graditeljstvu koji predstavljaju najnovije materijale i tehnologije za suvremeno i održivo građenje, održavanje i obnovu zgrada te prostora oko nas.

Uz to, raznolika paleta proizvoda iz svih područja uređenja doma, od namještaja, kuhinja, kupaonica i rasvjete do parketa, dekoracija, prozora i vrata te malih kućanskih aparata predstavlja se na 51. izdanju Ambiente na 9000 kvadrata izložbenog prostora Velesajma. Međunarodna manifestacija traje do nedjelje, a okupila je više od 150 izlagača iz 16 zemalja, predstavnike drvne i industrije namještaja, pružajući uvid u najnovije trendove i tehnologije za opremanje domova i poslovnih prostora.

Sajam ove godine prelazi granice tradicije pa se u partnerstvu s galerijom Klovićevi dvori te Etnografskim i Muzejom suvremene umjetnosti dio programa održava u tim ustanovama, a posjetitelji uz kupnju jedinstvene ulaznice po cijeni od sedam eura imaju priliku uživati i u njihovim postavima i u ponudi Ambiente. Prati je, kako smo rekli i konferencija ArhiBau 2024., koja je posvećena budućnosti stanovanja, a u osmom paviljonu Velesajma također je postavljena izložba "100 slikara 21. stoljeća".